Президент Беларуси о встрече в Москве: «Мы договорились, что не надо нам друг друга трясти, не то за шиворот, не то за грудь брать и трясти»

Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Разговор зашел не только о развитии чернобыльских районов. Президента расспросили о встрече с его российским коллегой, которая состоялась в минувший четверг, 22 апреля. Вокруг нее устроили настоящий ажиотаж, мол, речь на переговорах пойдет чуть ли не о сдаче суверенитета. Журналисты не упустили возможность спросить об этом главу государства напрямую.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным, президентом России, к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье (газ, нефть), кооперация – у нас есть хорошие предприятия, у них есть предприятия, но все время у нас была тягомотина – кто того. Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти, не то за шиворот, не то за грудь брать и трясти.

Сегодня суть интеграции – опуститься на землю и сделать то, что нам крайне необходимо. Ну а эти, которые сидят за пределами страны, их рассуждения: «А, Лукашенко в угол загнали, все, Россия поглотила». Даже речи об этом не шло! И сегодня, слушайте, мы-то с вами понимаем: им хочется нас толкнуть вот на этот путь. Тогда они могут вывести на улицы еще тысяч 20-30 человек. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, – слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно. Я уже сколько раз это говорил: я первый Президент нашей независимой Беларуси. Нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить? Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимыми.