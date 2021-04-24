Александр Лукашенко: Зенкович ответит на всю катушку. И не потому что это я, а потому что он готовил государственный переворот

Алена Сырова, корреспондент: Самый большой резонанс вызвала теория о якобы сдаче суверенитета. Немудрено, белорусам независимость далась не так давно, но уже выросло не одно поколение тех, кто не представляет нашу страну иной. Зато есть те, кто, зная отношение граждан суверенной Беларуси к этому вопросу, пытается спекулировать и манипулировать их патриотическими чувствами в своих интересах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Видите, борцы за независимость, а черт знает где сидят. И они себя показали, за какую они независимость и куда они хотят нас привести. Это не Лукашенко наметил планы сдачи Беларуси, это они уже ее предают. Они сбежали в свое время туда.

Этот, как его… Зенкович? Слушайте, ну вы посмотрите: он гражданин Соединенных Штатов Америки. Попросите вы, чтобы вам дали гражданство. Да вас замусолят до десятого поколения, вы не получите. А он только уехал, и гражданин. Почему? Потому что его спецслужбы давно вели, они его схватили, он им нужен – они ему дали гражданство как защиту на вот этот случай, который случился. Но не со мной. Он ответит на всю катушку. И не потому что это я, а потому что он готовил государственный переворот.