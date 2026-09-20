Как Польша превращается в самое взрывоопасное государство континента?
«Запад не хочет признавать ни Россию, ни Китай, ни кого-то еще за равноправного партнера».
«Зеленский заявляет о том, что воздушное пространство над Россией небезопасно, и он не может гарантировать безопасный перелет над территорией России».
«Минск как партнер глобального атлантического проекта».
«Россия говорит, и в российском законе написано, что Северный морской путь – это исторически сложившаяся национальная стратегическая магистраль».
«Закончилось тем, что Польша построила стену на польско-белорусской границе».
«Приглашение от этих людей из стран Африки, Ближнего Востока в Европейский Союз не имело ничего общего с толерантностью».
«Мы помним выступление нашего Президента, который сказал: а что мы есть будем, если мы завтра закроемся».
«ВОЗ пытался в последние годы продвинуть реформу, которая дает ВОЗ больше полномочий в случае пандемии».
«Сколько санкций мы бы ни наложили на вас, но мы сами остаемся в дерьме. Это самое ужасное, что сейчас творится».
«Нельзя закрыть тысячи глаз, нельзя закрыть тысячи ушей. Правда все же должна выйти наружу».
«Если сохраняется этот железный занавес, который строится со стороны ЕС, минируются границы в том числе. То эти перевозчики Литве не нужны».
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