Прямой эфир

Новости по тегу #Игорь Позняк

У Сикорского опять проблемы с алкоголем? Эксперты о планах Польши победить Россию за 6 недель
20 сентября 2026 19:23

У Сикорского опять проблемы с алкоголем? Эксперты о планах Польши победить Россию за 6 недель

Кризис доверия в Европе: почему инициатива «Хельсинки-2» пока невозможна?
13 сентября 2026 19:39

Кризис доверия в Европе: почему инициатива «Хельсинки-2» пока невозможна?

Киевский режим перешел к откровенной тактике терроризма – Дьяченко о заявлении Зеленского
06 сентября 2026 19:24

Киевский режим перешел к откровенной тактике терроризма – Дьяченко о заявлении Зеленского

Где место Минска под арктическим солнцем? Рассказал Гриц
16 августа 2026 19:35

Где место Минска под арктическим солнцем? Рассказал Гриц

Как Москва смотрит на присутствие Китая в Арктике? Мнение политолога
16 августа 2026 19:25

Как Москва смотрит на присутствие Китая в Арктике? Мнение политолога

Что писали польские СМИ о ситуации на белорусско-польской границе в 2021-м? Рассказал Вишневский
28 июня 2026 19:40

Что писали польские СМИ о ситуации на белорусско-польской границе в 2021-м? Рассказал Вишневский

Что происходит с миграционной политикой Евросоюза? Мнение экспертов
28 июня 2026 19:06

Что происходит с миграционной политикой Евросоюза? Мнение экспертов

«Беларусь научила мир не впадать в панику». Шевцов о подходе Президента к преодолению ковида
07 июня 2026 19:38

«Беларусь научила мир не впадать в панику». Шевцов о подходе Президента к преодолению ковида

Готов ли мир к новой пандемии? Немецкий журналист рассказал, почему нельзя доверять ВОЗ
07 июня 2026 19:21

Готов ли мир к новой пандемии? Немецкий журналист рассказал, почему нельзя доверять ВОЗ

Литва будет переобуваться по американской линии – Эрика Швенченене
29 марта 2026 19:48

Литва будет переобуваться по американской линии – Эрика Швенченене

Эксперт: Лукашенко помог литовским предпринимателям, но СМИ Литвы пишут, что во всем виноваты белорусы
29 марта 2026 19:40

Эксперт: Лукашенко помог литовским предпринимателям, но СМИ Литвы пишут, что во всем виноваты белорусы

Лукашенко реагирует на нужды литовцев, а их власти – нет. Савиных объяснил, почему так происходит
29 марта 2026 19:34

Лукашенко реагирует на нужды литовцев, а их власти – нет. Савиных объяснил, почему так происходит