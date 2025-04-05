Курсанты Института пограничной службы и действующие офицеры присоединились к акции «Аднавім лясы разам!»

Бережное отношение к природе и лесу сегодня по всей стране демонстрируют белорусы. Все большее количество людей объединяет акция «Аднавім лясы разам!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас самое благоприятное время для посадки. От помощи в труде, который преимущественно остается ручным, работники лесной отрасли не отказываются. Сегодня на делянках Сморгонского опытного лесхоза курсанты Института пограничной службы и действующие офицеры присоединились к посадкам. Они компенсируют тот ущерб, который нанесла лесу природная стихия прошлым летом.

Александр Шостак, директор Сморгонского опытного лесхоза: Конечно же, без участия посторонней помощи справиться с такой сложной задачей было бы невозможно. И наш лесхоз тоже, скажем так, эта стихия не обошла стороной. У нас тоже были ветровально-буреломные участки, которые мы успешно восстановили в течение прошлого года, в том числе и с помощью погранкомитета.

Игорь Печень, заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:

Пограничники всегда по-особому бережно, уважительно относятся к лесу и вообще, в целом, к природе. Это, конечно, обусловлено в первую очередь тем, что пограничный ряд несет службу на государственной границе, а значительная протяженность государственной границы проходит по лесным массивам. Мы знаем о том, что результаты сегодняшнего труда мы увидим через многие годы. Но одновременно мы понимаем, что вклад индивидуально каждого и общая забота граждан страны позволит и сохранить, и одновременно приумножить наше национальное богатство леса.

Отметим, что кампания по лесовосстановлению продлится еще более двух недель. Время есть присоединиться к акции у всех желающих. Лесхозы готовы обеспечить инвентарем и определить поле действий. Что касается пограничников, в нынешнем году ими по всей стране уже посажено более 50 гектаров леса.