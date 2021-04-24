Александр Лукашенко: на основе кооперации с Россией мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь

Новости Беларуси. 24 апреля Александр Лукашенко не оставил без внимания журналистов резонансные темы последних дней и откровенно ответил на многие вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента расспросили о встрече с его российским коллегой, которая состоялась в минувший четверг, 22 апреля. Вокруг нее устроили настоящий ажиотаж, мол, речь на переговорах пойдет чуть ли не о сдаче суверенитета. Много разговоров о несостоявшемся госперевороте и планах на случай возникновения кризисной ситуации в стране. Журналисты не упустили возможность спросить об этом главу государства напрямую. Алена Сырова, корреспондент:

Во время протокольной части переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве говорили о ситуации в Донбассе и о развитии общих проектов, но все это общие формулировки. Что-то наверняка осталось за кадром?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цены на углеводородное сырье – газ, нефть. Кооперация – у нас есть хорошие предприятия, у них есть предприятия, но все время у нас была тягомотина – кто кого. Они побольше, помощнее, мы приватизируем, давайте присоединяйте, включайтесь внутрь каких-то их холдингов, в основном частных. У нас эти предприятия, которые они хотели бы видеть в этих холдингах, государственные. У нас одно отношение к приватизации, у них другое (я не объясняю, вы это прекрасно знаете). И я, конечно, на это не шел. Президент Беларуси о встрече в Москве: «Мы договорились, что не надо нам друг друга трясти, не то за шиворот, не то за грудь брать и трясти» Сейчас времена изменились и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти не то за шиворот, не то за грудь брать и трясти. Нам надо кооперироваться.

Алена Сырова:

Предвосхищая раскручивание еще одной заезженной и любимой оппонентами истории для подогревания белорусов о якобы сдачи чего-то «нашего», Президент тут же на конкретном примере пояснил отличие кооперации от интеграции или приватизации.