Александр Лукашенко: на основе кооперации с Россией мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь

Новости Беларуси. 24 апреля Александр Лукашенко не оставил без внимания журналистов резонансные темы последних дней и откровенно ответил на многие вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 24 апреля Александр Лукашенко не оставил без внимания журналистов резонансные темы последних дней и откровенно ответил на многие вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президента расспросили о встрече с его российским коллегой, которая состоялась в минувший четверг, 22 апреля. Вокруг нее устроили настоящий ажиотаж, мол, речь на переговорах пойдет чуть ли не о сдаче суверенитета. Много разговоров о несостоявшемся госперевороте и планах на случай возникновения кризисной ситуации в стране. Журналисты не упустили возможность спросить об этом главу государства напрямую.
Алена Сырова, корреспондент:
Во время протокольной части переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве говорили о ситуации в Донбассе и о развитии общих проектов, но все это общие формулировки. Что-то наверняка осталось за кадром?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Цены на углеводородное сырье – газ, нефть. Кооперация – у нас есть хорошие предприятия, у них есть предприятия, но все время у нас была тягомотина – кто кого. Они побольше, помощнее, мы приватизируем, давайте присоединяйте, включайтесь внутрь каких-то их холдингов, в основном частных. У нас эти предприятия, которые они хотели бы видеть в этих холдингах, государственные. У нас одно отношение к приватизации, у них другое (я не объясняю, вы это прекрасно знаете). И я, конечно, на это не шел.
Президент Беларуси о встрече в Москве: «Мы договорились, что не надо нам друг друга трясти, не то за шиворот, не то за грудь брать и трясти»
Сейчас времена изменились и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти не то за шиворот, не то за грудь брать и трясти. Нам надо кооперироваться.
Алена Сырова:
Предвосхищая раскручивание еще одной заезженной и любимой оппонентами истории для подогревания белорусов о якобы сдачи чего-то «нашего», Президент тут же на конкретном примере пояснил отличие кооперации от интеграции или приватизации.
Александр Лукашенко:
К примеру, очень долго обсуждали проблему производства интегральных схем. «Интеграл» и «Планар» у нас предприятия, которые производят оборудование для этих схем. Высокоточное оружие без этого невозможно. Гиперзвуковое оружие невозможно. Атомное, ядерное, боеголовки, заряды и прочие ракеты невозможны. Я говорю: «Ты знаешь, наше счастье, особенно в Беларуси, мы где-то отстали, но у нас компетенции есть. У нас люди есть. Да, это недешево». Он меня перебивает, говорит: «Мы готовы заплатить любые деньги для того, чтобы развивать эти три производства», – Воронеж, Зеленоград, Беларусь.
Нам надо, посчитали мы, шесть тысяч изделий. Надо разделить этот рынок, надо определиться, кто что будет делать. Белорусы одно, в Зеленограде – другое, в Воронеже – третье. Я пример привожу, о чем мы в конкретику окунулись. На базе, на основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом сегодня суть интеграции – опуститься на землю и сделать то, что нам крайне необходимо.
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