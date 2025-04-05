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В Вене +5, без осадков, а в Москве пройдёт дождь – погода в Европе на середину апреля

05 апреля 2025 15:31
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К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +17 градусов, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене +5, без осадков, а в Москве пройдёт дождь – погода в Европе на середину апреля-2

В Вене облачно с прояснениями +5 без существенных осадков. В Риме ожидается +19, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +19 градусов. В Испанской столице без существенных осадков. В Болгарии в дневные часы, столбики термометров покажут +6. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +13, будет облачно. 18 со знаком плюс будет отмечено в Афинах без существенных осадков.

В Вене +5, без осадков, а в Москве пройдёт дождь – погода в Европе на середину апреля-4

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается до +2 в дневные часы без осадков. В Вильнюсе 3 со знаком плюс. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +4 без существенных осадков. +5 в Киеве, облачно. В Москве +1, пройдет дождь.

# Погода

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