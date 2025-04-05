В Вене +5, без осадков, а в Москве пройдёт дождь – погода в Европе на середину апреля

К чему далее готовиться западным соседям узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +17 градусов, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене облачно с прояснениями +5 без существенных осадков. В Риме ожидается +19, пройдет кратковременный дождь. В Мадриде сохранится умеренное тепло до +19 градусов. В Испанской столице без существенных осадков. В Болгарии в дневные часы, столбики термометров покажут +6. Кратковременный дождь пройдет на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +13, будет облачно. 18 со знаком плюс будет отмечено в Афинах без существенных осадков.