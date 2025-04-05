«Минск-М» вновь обыграл баскетболистов Самары в Единой молодёжной лиге

Баскетболисты резервного состава клуба «Минск» во второй раз за два дня обыграли Самару в регулярном чемпионате Единой молодежной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вчерашний поединок, напомним, проходил на равных и завершился только в овертайме. Сегодня, 5 апреля, подопечные Дмитрия Колтунова выглядели куда более убедительно. На большой перерыв наши парни уходили с преимуществом в 9 очков. А затем свои лидерские позиции только укрепляли. Как итог уверенная победа со счетом 112:80. Самым результативным в составе отечественной дружины стал Данила Семенюк, в его активе – 22 балла. Следующие матч белорусская команда проведет 8 и 9 апреля в Саратове с резервистами местного «Автодора».