Владимир Путин: если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята, сколько бы людей пострадали?

Во время традиционного послания Федеральному собранию Владимир Путин остановился на вопиющем факте, о котором стало известно недавно. Речь идет о предотвращении спецслужбами Беларуси и России госпереворота и физического устранения Президента Александра Лукашенко и его семьи.

Владимир Путин, президент России: В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, к грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. Но сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации в Беларуси государственного переворота и убийства Президента этой страны.

Владимир Путин: При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже.

Владимир Путин: Чего только стоит признание задержанных участников заговора в том, что готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Беларуси. Это значит, между прочим, что по сути велась подготовка к массированной кибератаке.

Владимир Путин:

А что было бы, если бы попытка госпереворота в Беларуси была бы реально предпринята? Ведь к этому же все и велось. Сколько бы людей пострадали, как складывалась бы вообще судьба Беларуси. Об этом никто не думает – так как никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране.

Вместе с тем недружественные акции и в отношении России также не прекращаются.