Роман Головченко на встрече с Михаилом Мишустиным: «Имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус»

Новости Беларуси. Тема интеграции в экономической сфере нашла свое продолжение на встрече глав правительств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она состоялась сразу после разговора с Президентом.

Стороны отметили приятную тенденцию частоты взаимных визитов, а также эффективность последних совместных проектов, оперативность и быстроту их реализации. Это в первую очередь выпуск вакцин от коронавируса. Речь шла также о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские морские порты.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Совместными усилиями наших экспертов выработаны предложения по углублению экономической интеграции, и этот пакет формально имеет высокую степень готовности. Но имеются вопросы, по которым пока не достигнут консенсус в сущностном плане. В основном это те вопросы, которые имеют практическую значимость для выравнивания условий деятельности, хозяйствования наших экономических агентов.

Наше сотрудничество по перевалке белорусских нефтепродуктов через российские морские порты может служить примером того, как могут и должны решаться трудные вопросы двустороннего взаимодействия. Трудные, потому что они достаточно сложно складываемые. Всего месяц назад началась активная работа по этому направлению (ну, может быть, два месяца). Уже отгружено более 220 тысяч тонн внешнеторговых грузов Республики Беларусь через морскую портовую инфраструктуру России. Это дает хороший пример тому, как действительно сложные в практическом плане вопросы могут оперативно решаться.