Парламентская делегация Беларуси прибыла в Узбекистан на 150-ю Ассамблею Межпарламентского союза

Белорусская делегация прибыла в международный центр парламентаризма, которым сегодня по праву считается Узбекистан. Страна принимает 150-ю Ассамблею Межпарламентского союза, насчитывающую в своем составе более 180 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их представители в течение недели будут делиться опытом в проведении реформ, направленных на социальную защиту населения, снижение уровня бедности и укрепление верховенства права. Отдельное внимание будет уделено кибербезопасности и противодействию терроризму. Помимо ряда двусторонних встреч, белорусские парламентарии примут участие в общих дебатах ассамблеи, а также в 4-й конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам:

Надо объединяться, в том числе парламентариям, разрабатывать соответствующее законодательное регулирование вопросов использования искусственного интеллекта для того, чтобы предупредить негативные последствия, в том числе использование искусственного интеллекта для террористических атак. Мы ознакомили с нашими наработками. Недавно в Палате представителей прошли парламентские слушания под вопросом цифровизации и развития этой темы в законодательстве Республики Беларусь. Были в том числе заслушаны вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

В ходе серии мероприятий, запланированных в эти дни в Ташкенте, парламентские делегации со всего мира не оставят без внимания такие жизненно важные темы, как защита прав человека, достижение гендерного равенства, развитие науки и технологий, а также поддержка молодежи.