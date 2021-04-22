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Владимир Путин: 29,5 миллиарда долларов – общий объём сегодня товарооборота с Беларусью

22 апреля 2021 20:07
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Новости Беларуси. Переговоры президентов Беларуси и России продолжаются в Кремле. Минск и Москва серьезно продвинулись в вопросе согласования союзных программ. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин: 29,5 миллиарда долларов – общий объём сегодня товарооборота с Беларусью-1

Владимир Путин, президент России:
Отношения у нас развиваются. Развиваются успешно. И в прошлый раз мы отмечали, что, несмотря на пандемию и определенное сокращение товарооборота, все-таки объем очень значительный – почти 30 миллиардов долларов. 29,5 миллиарда долларов общий объем сегодня. Уверен, что все восстановится и в прежнем объеме, все для этого есть. Наши команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства.

Владимир Путин: 29,5 миллиарда долларов – общий объём сегодня товарооборота с Беларусью-4

Президенты отметили эффективную работу команд в правительстве и администрации.

Александр Лукашенко – Владимиру Путину: двигаемся серьёзно по союзным программам, остались ещё две-три экономического характера

Обе стороны продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Нерешенные вопросы есть, но сделано уже многое. Обсуждают в Кремле и углубление взаимодействия в военно-технической сфере, а также в сфере обеспечения безопасности.

# Беларусь-Россия # Экономика # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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