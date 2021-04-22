Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве длились около 4 часов

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили все аспекты двусторонних отношений. Особое внимание уделили взаимодействию в формате Союзного государства. Как подчеркнул белорусский лидер, Минск и Москва серьезно продвинулись в вопросе согласования совместных программ. Кроме текущих дел, затронули Президенты и острые, проблемные ситуации. Глава белорусского государства отметил, что в нашей стране с одобрением отнеслись к посланию Владимира Путина к Федеральному собранию. Текст речи еще раз подчеркнул – у Беларуси и России общие подходы к решению многих, в том числе социальных задач.