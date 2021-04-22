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Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве длились около 4 часов

22 апреля 2021 20:29
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Новости Беларуси. Переговоры президентов Беларуси и России завершены. Главы государств общались около четырех часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве длились около 4 часов-1

Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили все аспекты двусторонних отношений. Особое внимание уделили взаимодействию в формате Союзного государства. Как подчеркнул белорусский лидер, Минск и Москва серьезно продвинулись в вопросе согласования совместных программ. Кроме текущих дел, затронули Президенты и острые, проблемные ситуации. Глава белорусского государства отметил, что в нашей стране с одобрением отнеслись к посланию Владимира Путина к Федеральному собранию. Текст речи еще раз подчеркнул – у Беларуси и России общие подходы к решению многих, в том числе социальных задач.

Переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве длились около 4 часов-4

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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