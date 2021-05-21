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Онлайн-заседение Евразийского экономического совета. Какие темы обсуждали политики?

21 мая 2021 21:35
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Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа».

Онлайн-заседение Евразийского экономического совета. Какие темы обсуждали политики?-1

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло онлайн. В диалоге приняли участие главы государств экономической «пятерки». Кроме того, в числе участников встречи были почетный председатель совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты стран – наблюдателей при ЕАЭС, Кубы и Узбекистана. Всего главы государств рассмотрели более 10 актуальных вопросов.

О чем шла речь, расскажет корреспондент Виктория Ходосок.

Онлайн-заседение Евразийского экономического совета. Какие темы обсуждали политики?-4

Виктория Ходосок, корреспондент:
Этот саммит должен был пройти в Казахстане, так планировали еще в 2020 году, но пандемия не дает расслабиться. Встреча снова за «виртуальным» столом. Первыми на онлайн-разговор пришли президент Токаев и Михаил Мясникович. Но вот началась встреча позже запланированного – Владимир Путин слегка припозднился. Этот нюанс явно никого не расстроил, поскольку, как отметили сами участники, друг по другу искренне соскучились. Да, онлайн-формат не очень удобный, однако на данный момент единственно реальный. За одним столом с «пятеркой» – страны-наблюдатели. В свой союз их взяли в прошлом году – Узбекистан и Куба. И это несмотря на то, что Гаване на момент встречи было пять утра.

Онлайн-заседение Евразийского экономического совета. Какие темы обсуждали политики?-7

Председательство в ЕАЭС в начале 2021 года перешло к Казахстану. На минувшей встрече союзников в декабре 2020 года президент Токаев четко обозначил приоритеты официального Нур-Султана на этот год: полноценная реализация договора о Союзе, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества. Большое внимание – имеющимся барьерам – даже после пандемии они сами по себе не уйдут, и в то же время акцент на стоимость продовольствия. В этом вопросе коронавирус особенно прошелся по ценам на товары.

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Онлайн-заседение Евразийского экономического совета. Какие темы обсуждали политики?-10

В то же время активнее надо работать и с Китаем. Огромный рынок с огромными возможностями.

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Онлайн-заседение Евразийского экономического совета. Какие темы обсуждали политики?-13

Что прошлый год, что нынешний для стран-участниц непростой: государства столкнулись с серьезными проблемами социально-политического характера. Поствыборная ситуация в Беларуси, санкционный прессинг России, а также армяно-азербайджанский конфликт, протесты оппозиции в Ереване, массовые беспорядки после выборов в Бишкеке. Это если сказать в общем. Тем не менее свою работоспособность в таких непростых условиях страны сохранили. И это один из главных козырей ЕАЭС.

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Онлайн-заседение Евразийского экономического совета. Какие темы обсуждали политики?-16

Сплотила союз и борьба с пандемией. COVID-19 стал серьезным испытанием для всей планеты. И сколько еще мир будет жить в этих условиях, неизвестно.

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Онлайн-заседение Евразийского экономического совета. Какие темы обсуждали политики?-19

Виктория Ходосок:
Очевидно, что все партнеры настроены на углубление отношений в ЕАЭС, на то, чтобы все договоренности выполнялись, а сотрудничество строилось исключительно на равноправной основе. Ведь это и есть залог продуктивного результата, а он нужен всем.

# ЕАЭС # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Виктория Ходосок # Владимир Путин # Мигель Диас-Канель Бермудес # Шавкат Мирзиеев # Михаил Мясникович # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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