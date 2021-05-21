Онлайн-заседение Евразийского экономического совета. Какие темы обсуждали политики?

Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа».

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло онлайн. В диалоге приняли участие главы государств экономической «пятерки». Кроме того, в числе участников встречи были почетный председатель совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты стран – наблюдателей при ЕАЭС, Кубы и Узбекистана. Всего главы государств рассмотрели более 10 актуальных вопросов. О чем шла речь, расскажет корреспондент Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Этот саммит должен был пройти в Казахстане, так планировали еще в 2020 году, но пандемия не дает расслабиться. Встреча снова за «виртуальным» столом. Первыми на онлайн-разговор пришли президент Токаев и Михаил Мясникович. Но вот началась встреча позже запланированного – Владимир Путин слегка припозднился. Этот нюанс явно никого не расстроил, поскольку, как отметили сами участники, друг по другу искренне соскучились. Да, онлайн-формат не очень удобный, однако на данный момент единственно реальный. За одним столом с «пятеркой» – страны-наблюдатели. В свой союз их взяли в прошлом году – Узбекистан и Куба. И это несмотря на то, что Гаване на момент встречи было пять утра.

В то же время активнее надо работать и с Китаем. Огромный рынок с огромными возможностями. Александр Лукашенко: в диалоге с Китаем целесообразно сосредоточиться на формировании цифровых транспортных коридоров