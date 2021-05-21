Игорь Петришенко: мы можем функционировать как самодостаточный рынок в плане продовольственной безопасности

Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в онлайн-формате. В диалоге участвуют главы государств экономической «пятерки». Кроме того, в числе участников встречи почетный председатель совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты стран – наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана. Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: у нас есть все, чтобы противостоять современным вызовам

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Главы государств в своих выступлениях четко выразили волю, что мы дальше должны укреплять наше взаимодействие в рамках союза, развивать производственную кооперацию, развивать агропромышленную безопасность. В первую очередь мы как рынок Евразийского экономического союза можем функционировать как самодостаточный рынок, в первую очередь в плане продовольственной безопасности. И вот эти задачи тоже обсуждались, в том числе с участием наших стран-наблюдателей, в плане упрощения логистических и транспортных процедур.