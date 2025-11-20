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Собираемость платежей за ЖКУ в Минске составила 99,9%

20 ноября 2025 17:45
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Минчане добросовестно оплачивают коммуналку. За 10 месяцев 2025-го собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги у жителей Минска составила 99,9 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это высокий показатель. С должниками ведется работа, как с физическими лицами, так и с предприятиями. Задолженность среди юрлиц сократилась почти на 3 млн рублей. И сегодня перед коммунальными службами стоит задача достичь стопроцентного показателя собираемости платежей.

Собираемость платежей за ЖКУ в Минске составила 99,9% -2

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
За анализируемый период, за месяц, в сравнении сентябрь-октябрь, мы видим снижение задолженности, так как те люди, которые оплачивают месяц, два, три, статистика показала большое снижение оплат, то есть люди стали оплачивать своевременно. 

Решается и вопрос «безнадежных» задолженностей – те, кто не платит более 6 месяцев. Для решения этой задачи было внесено предложение в профильное ведомство о корректировке законодательства.

# ЖКХ

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