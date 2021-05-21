Александр Лукашенко на заседании совета ЕАЭС: «Уже соскучились, глядя друг на друга по телевизору»

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в онлайн-формате. В диалоге приняли участие главы государств экономической пятерки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устранение барьеров – большой дивиденд союза, это все прекрасно понимают. За пять лет объем торговли внутри интеграции вырос на 25 %. В 2020 году возглавляла Союз наша страна. Сделано Беларусью немало – шаги по переходу к единой и общей политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Да, есть еще над чем трудиться. Но прежде, чем говорить об этом, ремарка от Александра Лукашенко – он очень рад всех видеть и хотел бы, чтобы онлайн-формат скорее перешел в привычный.