Александр Лукашенко на заседании совета ЕАЭС: «Уже соскучились, глядя друг на друга по телевизору»
Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в онлайн-формате. В диалоге приняли участие главы государств экономической пятерки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Устранение барьеров – большой дивиденд союза, это все прекрасно понимают. За пять лет объем торговли внутри интеграции вырос на 25 %. В 2020 году возглавляла Союз наша страна. Сделано Беларусью немало – шаги по переходу к единой и общей политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Да, есть еще над чем трудиться. Но прежде, чем говорить об этом, ремарка от Александра Лукашенко – он очень рад всех видеть и хотел бы, чтобы онлайн-формат скорее перешел в привычный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Искренне рад приветствовать всех вас. Уже соскучились, глядя друг на друга по телевизору. Я так подумал, что и Казахстан как-то раньше был более гостеприимным, в гости приглашал как председатель каких-то совещаний. А сейчас почему-то закрылись и как-то не можем встретиться.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Я обращаюсь к коллегам, не сомневаться в нашем гостеприимстве. Решение о проведении данной встречи онлайн было принято консенсусом. Все вы согласились с этим. Мы, естественно, исходим из того, что беспокоимся о здоровье, безопасности глав государств – участников Евразийского экономического союза.