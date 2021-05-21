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Александр Лукашенко на заседании совета ЕАЭС: «Уже соскучились, глядя друг на друга по телевизору»

21 мая 2021 17:38
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в онлайн-формате. В диалоге приняли участие главы государств экономической пятерки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устранение барьеров – большой дивиденд союза, это все прекрасно понимают. За пять лет объем торговли внутри интеграции вырос на 25 %. В 2020 году возглавляла Союз наша страна. Сделано Беларусью немало – шаги по переходу к единой и общей политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте. Да, есть еще над чем трудиться. Но прежде, чем говорить об этом, ремарка от Александра Лукашенко – он очень рад всех видеть и хотел бы, чтобы онлайн-формат скорее перешел в привычный.

Александр Лукашенко на заседании совета ЕАЭС: «Уже соскучились, глядя друг на друга по телевизору»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Искренне рад приветствовать всех вас. Уже соскучились, глядя друг на друга по телевизору. Я так подумал, что и Казахстан как-то раньше был более гостеприимным, в гости приглашал как председатель каких-то совещаний. А сейчас почему-то закрылись и как-то не можем встретиться.

Александр Лукашенко на заседании совета ЕАЭС: «Уже соскучились, глядя друг на друга по телевизору»-4

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
Я обращаюсь к коллегам, не сомневаться в нашем гостеприимстве. Решение о проведении данной встречи онлайн было принято консенсусом. Все вы согласились с этим. Мы, естественно, исходим из того, что беспокоимся о здоровье, безопасности глав государств – участников Евразийского экономического союза.

# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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