В Берёзовском районе провели встречу и обсудили, как противостоять киберугрозам

Как противостоять киберугрозам и цифровым атакам, обсуждали сегодня, 20 ноября, во многих коллективах. Эта тема стала главной во время Единого дня информирования. Одна из таких встреч прошла в Березовском районе – на предприятии, которое специализируется на выпуске кормовых добавок для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленная сфера в Беларуси занимает второе место по числу всех кибератак – на нее приходится 15 % такого рода преступлений. Большинство из них заканчиваются утечками данных, финансовыми потерями или сбоями в последующей работе.

Впрочем, в нашей стране цифровых правонарушений становится меньше, в 2025 году на 11 %. Значимую роль в положительной тенденции играет повышение информированности и цифровой грамотности. Поэтому такие диалоги, где четко разъясняются методы и способы мошенников, работают как защитный механизм.