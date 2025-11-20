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В Берёзовском районе провели встречу и обсудили, как противостоять киберугрозам

20 ноября 2025 17:58
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Как противостоять киберугрозам и цифровым атакам, обсуждали сегодня, 20 ноября, во многих коллективах. Эта тема стала главной во время Единого дня информирования. Одна из таких встреч прошла в Березовском районе – на предприятии, которое специализируется на выпуске кормовых добавок для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Промышленная сфера в Беларуси занимает второе место по числу всех кибератак – на нее приходится 15 % такого рода преступлений. Большинство из них заканчиваются утечками данных, финансовыми потерями или сбоями в последующей работе.

Впрочем, в нашей стране цифровых правонарушений становится меньше, в 2025 году на 11 %. Значимую роль в положительной тенденции играет повышение информированности и цифровой грамотности. Поэтому такие диалоги, где четко разъясняются методы и способы мошенников, работают как защитный механизм.

В Берёзовском районе провели встречу и обсудили, как противостоять киберугрозам-2

Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости:
Что ты делаешь в Cети? Как ты защищаешь свои данные? А нужно ли это выкладывать вообще в Cеть? Не зря есть такое очень хорошее выражение: будь осторожен, следи за собой. Сегодня очень важная роль отводится информированию наших граждан в части, какие способы, методы, меры, особенно психологические, применяют мошенники в сети Интернет. 

Такие диалоговые площадки проходят каждый третий четверг месяца и посвящены актуальным для общества проблемам.

# Интернет # Александр Хижняк

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