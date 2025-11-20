О государственных задачах в целом и персонально! Подробности кадрового дня во Дворце Независимости

Эффективный тандем науки и производства, деликатная работа с людьми в трудовых коллективах, а также недопустимость сомнительных посреднических схем и коррупции в экономике, а также вертикали власти – эти и другие важные темы 20 ноября прозвучали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом контексте Президент прокомментировал и масштабный коррупционный скандал в Украине, в центре которого оказалась власть. О чем еще заявил Александр Лукашенко и какие задачи поставил для тех, кто с этого дня занимает новые должности? Сегодня во Дворце Независимости большой кадровый четверг. Назначения в местной вертикали власти, новые руководители на предприятиях и в университетах. Кроме того, согласованы кадровые решения по ряду министерств и дипломатическому корпусу. Итак, общие векторы работы и персональные поручения – все подробности в репортаже Алены Сыровой.

Короткий мужской разговор. Именно так Президент охарактеризовал сегодняшнее мероприятие, если хотите, собеседование на высшем уровне с кандидатами на высокие должности в руководящей вертикали, научном сообществе и дипкорпусе. В общем списке, утвержденным по итогу главой государства, указано 16 фамилий. Решение по части из них было принято в рабочем порядке. Так, например, в Министерстве антимонопольного регулирования новые замминистра, а в структуре МИДа послы и консулы. Лично же напутствие от Президента сегодня получали представители местной власти, ректоры, руководитель МТЗ и новый глава ГКНТ. К нему, вернее, по его кандидатуре, сразу возник вопрос.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Единственная настороженность в связи с представлением вас – вы первый заместитель нынешнего руководителя. Так в чем проблема? Мы пришли к выводу, что нынешний руководитель ГКНТ не справляется, его надо заменить. А первый заместитель, он что, к тому, что происходит в ГКНТ, не имеет отношения? Денис Леонидович, не справитесь – нигде не устроитесь в стране и за рубежом. Вы имеете прямое отношение к тем провалам и великим победам, которые сегодня в ГКНТ. Я прошу это иметь в виду. И никаких рассуждений, что там был руководитель, а я вот на вторых ролях, поэтому не играл никакой роли, быть не может, особенно среди ученых. Вы ученый человек, вы элита нашего общества. Если видели, что где-то что-то не так, в своей должности первого зама вы должны были информировать и стучаться во все двери. Прежде всего, если вас не понимают в Администрации, прийти ко мне. Запомните, это вам урок как молодому человеку. Читайте также: «Произведите супертрактор, лучший в мире!» Президент дал поручения новому гендиректору МТЗ Лукашенко: некоторых ректоров понесло, достукались до антигосударственной политики, стали «царьками»! «Пришли, увидели, дали результат». Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений