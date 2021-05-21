Игорь Петришенко о рынке газа в ЕАЭС: вопросы, связанные с тарифами на транспортировку, окончательно не согласованы

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вы знаете, что подготовлена и принята концепция и принята соответствующая программа формирования газового рынка. Вопросы, связанные с тарифами на транспортировку газа, окончательно не были согласованы. Главы государств договорились, что все эти аспекты будут отражены в подготавливаемом соответствующем международном договоре. Это договор российская сторона представила в апреле, буквально месяц назад, в прошлом месяце. И по предложению нашего Президента (его поддержали все главы государств), времени на предметную отработку на экспертном уровне правительств недостаточно, поэтому условились так, что предметно по этим ключевым развязкам эксперты выработают соответствующие подходы, конечно же, с активным участием Евразийской экономической комиссии. И на следующее заседание, которое запланировано на вторую половину текущего года, представят соответствующие подходы и предложения для обсуждения предметного на уровне глав государств.

И, конечно же, вы знаете, что белорусская сторона последовательно, начиная с 2011 года, вносила предложения или внесла предложения о том, что коль мы союз, мы должны гибко и, самое главное, эффективно реагировать на те вызовы, которые есть извне. В первую очередь так называемое санкционное противостояние. И в этой части соответствующие инструментарий должен быть выработан в рамках нашего Евразийского экономического союза.

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