Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: у нас есть всё, чтобы противостоять современным вызовам
Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в онлайн-формате. В диалоге участвуют главы государств экономической «пятерки». Кроме того, в числе участников встречи почетный председатель совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты стран – наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана.
Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: «Коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего Союза»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас есть все для того, чтобы противостоять современным вызовам. Все есть – от продовольствия до самых современных технологий. От целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли до, если потребуется, введения в рамках компетенции союза прямых ограничительных мер. Эти меры мы можем использовать, как это делают наши конкуренты на Западе, в случае обострения экономической ситуации. Убежден, что мы способны продемонстрировать единство, обеспечить самодостаточность экономики союза и ее устойчивый рост. Мы изначально, создавая экономический союз, ставили своими целями углубление партнерских связей между государствами – членами объединения и расширение взаимовыгодной торговли на внешнем контуре. Причем мы по-прежнему открыты к развитию отношений как с центрами силы, так и с теми, кто еще только желает вступить в наш союз. Предыдущий непростой год показал, что реализация именно наднациональных, совместных мер поддержки экономической активности позволяет не только сгладить последствия кризисов, но и заложить основы структурных изменений для экономического роста в будущем. Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве союза. Безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса и других заболеваний.
Всего главы государств рассмотрели более десяти актуальных вопросов. Среди важнейших – доклад о выполнении поручений по общему подходу к ценообразованию на рынке газа и установлению тарифа на транспортировку энергоносителей в третьи страны.
Обсудили лидеры и совместную работу по выпуску лекарственных средств. Еще одна тема – анализ результатов работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Не остаются без внимания и планы на будущее: участники обозначили основные направления развития евразийской экономической интеграции и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами.