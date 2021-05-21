Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: у нас есть всё, чтобы противостоять современным вызовам

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть все для того, чтобы противостоять современным вызовам. Все есть – от продовольствия до самых современных технологий. От целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли до, если потребуется, введения в рамках компетенции союза прямых ограничительных мер. Эти меры мы можем использовать, как это делают наши конкуренты на Западе, в случае обострения экономической ситуации. Убежден, что мы способны продемонстрировать единство, обеспечить самодостаточность экономики союза и ее устойчивый рост. Мы изначально, создавая экономический союз, ставили своими целями углубление партнерских связей между государствами – членами объединения и расширение взаимовыгодной торговли на внешнем контуре. Причем мы по-прежнему открыты к развитию отношений как с центрами силы, так и с теми, кто еще только желает вступить в наш союз. Предыдущий непростой год показал, что реализация именно наднациональных, совместных мер поддержки экономической активности позволяет не только сгладить последствия кризисов, но и заложить основы структурных изменений для экономического роста в будущем. Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве союза. Безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса и других заболеваний.