«Армения подтверждает свою приверженность». Что Никол Пашинян рассказал на саммите ЕАЭС?

Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба с пандемией, безусловно, сплотила союз. COVID-19 стал серьезным испытанием для всей планеты. И сколько еще мир будет жить в этих условиях, неизвестно. Вопрос вакцинации, а по сути, спасения своих людей, – номер один в странах ЕАЭС. С коронавирусом борются в том числе с помощью российской вакцины «Спутник V». В то же время занимаются государства и производством своих препаратов.