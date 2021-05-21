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«Армения подтверждает свою приверженность». Что Никол Пашинян рассказал на саммите ЕАЭС?

21 мая 2021 19:39
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Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Армения подтверждает свою приверженность». Что Никол Пашинян рассказал на саммите ЕАЭС?-1

Борьба с пандемией, безусловно, сплотила союз. COVID-19 стал серьезным испытанием для всей планеты. И сколько еще мир будет жить в этих условиях, неизвестно. Вопрос вакцинации, а по сути, спасения своих людей, – номер один в странах ЕАЭС. С коронавирусом борются в том числе с помощью российской вакцины «Спутник V». В то же время занимаются государства и производством своих препаратов.

«Армения подтверждает свою приверженность». Что Никол Пашинян рассказал на саммите ЕАЭС?-4

Никол Пашинян, исполняющий обязанности премьер-министра Армении:
Армения подтверждает свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества между государствами членами союза в области здравоохранения. В этом контексте хочу отметить важность разработки плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств членов союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в союзе. Уверен, что дальнейшие совместные и согласованные действия наших стран в области развития сотрудничества в сфере здравоохранения и фармацевтического производства в будущем приведут к положительным результатам.

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# Коронавирус # общество # Никол Пашинян # Александр Лукашенко # Фотофакт

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