Верховный суд Беларуси признал Ермольчика виновным в геноциде – подробности громкого дела

20 ноября 1945 начался Нюрнбергский процесс. Он не только заложил основы Международного уголовного права, но и создал прецедент, согласно которому ответственность за преступления против человечества могут нести не только государства, но и конкретные люди. И вот спустя 80 лет после того, как было положено начало установлению справедливости, Верховный суд Беларуси признал виновным карателя Александра Ермольчика, который в годы немецкой оккупации руководил Хойникским подразделением вспомогательной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы войны Ермольчик и его пособники умышленно лишили жизни почти 250 мирных жителей, в том числе как минимум 37 детей. Жертвами палача становились в основном беззащитные женщины и старики. Причем способы казни Ермольчика отличались особой жестокостью.