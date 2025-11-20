Верховный суд Беларуси признал Ермольчика виновным в геноциде – подробности громкого дела
20 ноября 1945 начался Нюрнбергский процесс. Он не только заложил основы Международного уголовного права, но и создал прецедент, согласно которому ответственность за преступления против человечества могут нести не только государства, но и конкретные люди. И вот спустя 80 лет после того, как было положено начало установлению справедливости, Верховный суд Беларуси признал виновным карателя Александра Ермольчика, который в годы немецкой оккупации руководил Хойникским подразделением вспомогательной полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В годы войны Ермольчик и его пособники умышленно лишили жизни почти 250 мирных жителей, в том числе как минимум 37 детей. Жертвами палача становились в основном беззащитные женщины и старики. Причем способы казни Ермольчика отличались особой жестокостью.
Собраны неопровержимые доказательства его вины. О расследовании громкого дела – репортаж Алины Мычко.
Александр Ермольчик. Палач, обагривший Хойникскую землю – свою родину – кровью беззащитных земляков. На сторону фашистов он пришел добровольно, дезертировав из Красной армии. Пугающая жестокость меньше чем за год сделала Ермольчика главой местного отделения вспомогательной полиции. Его безжалостность ужасала даже соратников. Палач истязал своих жертв на глазах их родных и близких. Особо безжалостная расправа случилась весной 43-го. Группа полицейских замучила неизвестную партизанку, которая отказалась указать им путь к «народным мстителям».
О случившемся на допросе следователям рассказал пособник Ермольчика. Сначала он трижды проколол девушку штыком, а после другие головорезы раздели ее и привязали к дереву. Потом по очереди стреляли в отважную партизанку. После того как все закончилось, они заставили местного жителя закопать ее тело.
Деятельность Ермольчика была высоко оценена немецкими властями. Он даже был награжден медалью за храбрость. После войны нацистский зверь, надеясь скрыть кровавые следы, бежал в Германию, где прожил до 1984 года. Однако справедливость восторжествовала, пусть даже спустя десятилетия. За содействием в установлении всех фактов злодеяний белорусские специалисты обращались к Германии – однако немецкие коллеги навстречу не пошли.
Лишил жизни не менее 247 мирных жителей – Ермольчик признан виновным в геноциде.
В ходе предварительного расследования установлено 25 эпизодов преступной деятельности Ермольчика. Обвинительный приговор вынесен посмертно, без назначения наказания.
Подробности в видео.