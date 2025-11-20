Форум «Кибербезопасность-2026» проходит в Минске! Выяснили, как не попасть в ловушку хакеров

Цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь. Но это если говорить о теме на обывательском уровне, но есть и более глобальные масштабы. Речь о компаниях и структурах, от бесперебойной работы которых зависим мы все. И тут возникает вопрос безопасности. Мир сейчас таков: информация – это богатство, а ее защита – необходимость. Как противостоять возможным угрозам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможно ли выстроить цифровую крепость? Материал Полины Королевы.

Если ваши пароли от почты, социальных сетей, мобильного банкинга вдруг станут достоянием хакеров – насколько серьезные проблемы спровоцирует утечка? Минус на карте и рассекречивание личной информации. Крайне неприятно. Но не катастрофа. А если речь идет об утечке данных с серверов химических компаний, промышленных предприятий? Если кибератаке подвергся, например, банк? Масштаб проблемы возрастает многократно.

Степан Рабинович, начальник управления «Центра кибербезопасности» Белорусской компании в сфере цифровизации:

Основной профиль – промышленные организации, финансовый сектор. Злоумышленникам интересно то, что связано с деньгами. В промышленности – это производства с высокой добавленной стоимостью: нефтяная промышленность, газовая. Эти сектора наиболее популярные и сегодня являются основным вектором атаки на наше государство.

Беларусь плотно интегрирована в мировую банковскую систему – учитывая, что киберугрозы носят транснациональный характер, все, что происходит в мире, касается и нас. Согласно статистике, за 10 месяцев 2025 года критических атак на сектор не выявили, а все «нападения» хакеров были успешно отбиты. Тем не менее важно смотреть на перспективу, в том числе использования искусственного интеллекта.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Меньше чем полгода назад прошли киберучения, в них участвовали команды коммерческих банков Республики Беларусь. Команды банков заняли первые места среди тех, кто атаковал, имитировал действия хакеров, так и среди тех, кто отражал атаки. Это не секрет, что самое важное – это люди, какой бы ни был искусственный интеллект. Они подготовлены с точки зрения защиты и с точки зрения того, что понимают, как могут атаковать злоумышленники, так и наперед придумывать инструменты, чтобы минимизировать риски. Если говорить о промышленном секторе, сегодня актуальная проблема – атаки на АСУ-ТП. Это сегмент управления производством на предприятии. Ещё несколько лет назад защищать его не было необходимо, хакеры выбирали другие цели. Сегодня ракурс сменился.