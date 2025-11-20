Как англосаксы «прогревают» общественное мнение? Рассказал Муковозчик

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Сегодня поговорим, как работают англосаксы в сфере прогрева и подготовки общественного мнения. Итак, чтобы оставаться единоличным мировым гегемоном (чего мир, очевидно, уже не хочет), Америке нужно, во-первых, как-то отдалить Китай от России.

«Китай масштабно финансирует военные усилия России, увеличивая угрозу безопасности в Европе и бросая вызов НАТО», – вот так, не больше не меньше, заявил своим коллегам в Хельсинки министр обороны Финляндии Антти Хакканен. Этот бывший министр юстиции, выше лейтенанта запаса не дослужился, поэтому на поле боя бесполезен.

А вот подзуживать в стиле «он бросает вызов НАТО» или «они называли нас земляными червяками» – это ему вполне по силам. Хакканену вторит и министерка иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, пытаясь учить вечный Китай геополитике, указывая, с кем и когда ему дружить.

Однако надо бы не только пугать Европу, но и как-то сильнее привлечь ее на свою англосаксонскую сторону, несмотря на то, что старушка безумно боится побить с Китаем горшки. Например, Литва с подачи англосаксов так уже поступила. Теперь страдает. Жалеть ее, разумеется, никто не будет, ибо такова судьба несамостоятельного лимитрофа, но выводы сделают.

Тут уже на сцену выходит сам глава Пентагона Пит Хегсет. Министр войны, как его с недавнего времени стали называть (а он прямо тает), распределяет мировые роли: «Если Америка возьмет на себя основную ответственность за происходящее в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживание Китая…» – не если, а когда. И не возьмет, а уже загребла – и это Китаю приходится противостоять монопольному доминированию англосаксов во всем Индо-Тихоокеанском регионе. «То Европа должна быть готова на своем континенте гарантировать, что Россия и другие будут должным образом сдержаны. Это элементарный здравый смысл – нельзя быть повсюду одновременно». Про элементарное нежелание Америки вести мировую войну на два фронта, как третий Рейх, понятно.

Вот они и хотят, чтобы Европа открыла для них второй фронт. Прямо у себя на континенте. Подменив США в горячем конфликте в Украине и во всех остальных точках, которые американцам удастся поджечь. Циничное, прозрачное, нескрываемое желание.

Не только украинцы должны воевать и отдавать свои жизни, территории и даже государственность за брюссельские интересы и американские теперь уже недра. Но и общеевропейцы должны быть готовы вести войну на своем континенте ради обеспечения доминирования англосаксов. Во всем Индо-Тихоокеанском регионе, а заодно и во всем остальном мире.

Такие правила. Таков нынешний миропорядок, на них основанный, каким его видят англосаксы. Цари горы. Пока еще. Готовые бросить в свой последний костер всех, от несогласных до даже союзников.