Нурсултан Назарбаев на саммите ЕАЭС: мы прошли проверку как сложностями глобального характера, так и внешним давлением

Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент: Успех взаимодействия в рамках ЕАЭС вызывает интерес у многих стран. А еще и зависть. Но союз все нападки выдержал и должен стойко держаться и дальше. Нурсултан Назарбаев в своем выступлении это особенно подчеркнул.

Нурсултан Назарбаев, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета:

Мы прошли с вами проверку сложностями как глобального характера, так и специфическим внешним давлением, которое периодически оказывается на отдельных участках нашего союза. Есть силы, которым не хочется тесной интеграции в нашем регионе. Нельзя поддаваться таким веяниям. Мы не раз видели, чем это в конце концов заканчивается. За время своего существования ЕврАзЭС подтвердил, что, несмотря на все трудности, члены союза являются именно такими партнерами, находящими взаимовыгодные компромиссы в самых жестких условиях, эффективно помогающими друг другу. Сегодня в этих условиях нам требуются еще большая интеграция, еще большее взаимопонимание.