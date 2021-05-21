Прямой эфир

Нурсултан Назарбаев на саммите ЕАЭС: мы прошли проверку как сложностями глобального характера, так и внешним давлением

21 мая 2021 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нурсултан Назарбаев на саммите ЕАЭС: мы прошли проверку как сложностями глобального характера, так и внешним давлением-1

Нынешний Евразийский экономический совет – реально работающий механизм. Единая политика в отраслях экономики, общий рынок, свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Работу в действии союз показал.

Виктория Ходосок, корреспондент: 
Успех взаимодействия в рамках ЕАЭС вызывает интерес у многих стран. А еще и зависть. Но союз все нападки выдержал и должен стойко держаться и дальше. Нурсултан Назарбаев в своем выступлении это особенно подчеркнул.

Нурсултан Назарбаев на саммите ЕАЭС: мы прошли проверку как сложностями глобального характера, так и внешним давлением-4

Нурсултан Назарбаев, почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета:
Мы прошли с вами проверку сложностями как глобального характера, так и специфическим внешним давлением, которое периодически оказывается на отдельных участках нашего союза. Есть силы, которым не хочется тесной интеграции в нашем регионе. Нельзя поддаваться таким веяниям. Мы не раз видели, чем это в конце концов заканчивается. За время своего существования ЕврАзЭС подтвердил, что, несмотря на все трудности, члены союза являются именно такими партнерами, находящими взаимовыгодные компромиссы в самых жестких условиях, эффективно помогающими друг другу. Сегодня в этих условиях нам требуются еще большая интеграция, еще большее взаимопонимание.

Нурсултан Назарбаев на саммите ЕАЭС: мы прошли проверку как сложностями глобального характера, так и внешним давлением-7

Читайте также:

Касым-Жомарт Токаев: по итогам 2020-го мировые цены на продовольствие оказались самыми высокими за последние три года

Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: «Коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего Союза»

Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: у нас есть всё, чтобы противостоять современным вызовам

# ЕАЭС # Экономика # Нурсултан Назарбаев # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: в диалоге с Китаем целесообразно сосредоточиться на формировании цифровых транспортных коридоров
21 мая 2021 17:19

Александр Лукашенко: в диалоге с Китаем целесообразно сосредоточиться на формировании цифровых транспортных коридоров

21 мая 2021 17:17

Касым-Жомарт Токаев: по итогам 2020-го мировые цены на продовольствие оказались самыми высокими за последние три года

Александр Лукашенко: всё говорим, что продовольствие, опасные тенденции, а сами телепаемся с этим несчастным документом
21 мая 2021 16:58

Александр Лукашенко: всё говорим, что продовольствие, опасные тенденции, а сами телепаемся с этим несчастным документом