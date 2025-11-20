Вопросы реализации государственной молодёжной политики обсудили в Минске

Раскрыть потенциал и поддержать таланты. Как в столице реализуется государственная молодежная политика, сегодня, 20 ноября, обсудили на заседании в Мингорисполкоме. На повестке – подведение итогов ряда проектов. Акцент – на трудовые, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как показывает практика, молодые люди хотят работать в свободное от учебы время. Число участников студенческих отрядов растет. В 2025 году количество таких активистов увеличились почти на 15 %. Минск в этом году стал столицей молодежной стройки. Ребята принимают участие в возведении Национального исторического музея и Парка народного единства. Проводятся и гражданско-патриотические проекты. Но проблемные точки в области реализации молодежной политики все же есть. Одна из задач – услышать и учесть запросы ребят. Как отметила председатель Совета Республики, молодые люди пойдут в те общественные объединения и организации, где будут чувствовать неформальный подход и искреннюю заинтересованность.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: 1 234 человек являются членами Белорусского республиканского союза молодежи. Охват молодежи в городе Минске составляет 33,9 %. Это самый высокий показатель по республике, но это не предел, и мы идем дальше.

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Город Минск является еще тем центром, который принял решение по введению ставок по работе с молодежью на предприятиях, где количество трудящихся составляет более одной тысячи человек. Также важно отметить, что сегодня существуют и уникальные примеры по развитию инициатив, это в том числе «Минская смена». В этом году проект был уникален еще тем, что молодые люди в буквальном смысле уже приняли решение по проектам, по благоустройству отдельных территорий, в том числе Слепянской, Лошицкой водных систем.

В Беларуси выстроена целостная система работы с молодежью. В стране более 50 нормативных правовых актов в этой сфере. Действует множество мер поддержки – от специализированных образовательных программ до отраслевых конкурсов. Помогать талантам и работать с молодежью – один из ключевых факторов устойчивого развития страны.