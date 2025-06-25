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Новости по тегу #Мигель Диас-Канель Бермудес

О чём говорили президенты Беларуси и Кубы – собрали главное из встречи лидеров
25 июня 2025 18:35

О чём говорили президенты Беларуси и Кубы – собрали главное из встречи лидеров

Во Дворце Независимости проходит встреча Президентов Беларуси и Кубы
25 июня 2025 10:33

Во Дворце Независимости проходит встреча Президентов Беларуси и Кубы

Лукашенко 25 июня проведёт переговоры с Президентом Кубы
24 июня 2025 19:36

Лукашенко 25 июня проведёт переговоры с Президентом Кубы

Президент Туркменистана: под мудрым руководством Лукашенко Беларусь достигнет ещё больших успехов
27 января 2025 19:39

Президент Туркменистана: под мудрым руководством Лукашенко Беларусь достигнет ещё больших успехов

Лукашенко: в Беларуси высоко ценят дружественные отношения с Кубой
26 июля 2023 08:35

Лукашенко: в Беларуси высоко ценят дружественные отношения с Кубой

Онлайн-заседение Евразийского экономического совета. Какие темы обсуждали политики?
21 мая 2021 21:35

Онлайн-заседение Евразийского экономического совета. Какие темы обсуждали политики?

Игорь Петришенко: мы можем функционировать как самодостаточный рынок в плане продовольственной безопасности
21 мая 2021 15:10

Игорь Петришенко: мы можем функционировать как самодостаточный рынок в плане продовольственной безопасности

Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: у нас есть всё, чтобы противостоять современным вызовам
21 мая 2021 14:30

Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: у нас есть всё, чтобы противостоять современным вызовам

Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: «Коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего Союза»
21 мая 2021 10:52

Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: «Коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего Союза»

Дедолларизировать внутреннюю торговлю углеводородами. Президент Беларуси участвует в онлайн-саммите ЕАЭС
21 мая 2021 10:29

Дедолларизировать внутреннюю торговлю углеводородами. Президент Беларуси участвует в онлайн-саммите ЕАЭС

Предварительная причина падения – техническая неисправность: новые подробности авиакатастрофы на Кубе
19 мая 2018 17:49

Предварительная причина падения – техническая неисправность: новые подробности авиакатастрофы на Кубе