Новости по тегу #Мигель Диас-Канель Бермудес

Промышленная кооперация. Сотрудничество в фармакологии. И продовольственная безопасность – важнейший вопрос.
На старте переговоров Александр Лукашенко выразил уверенность, что теплый и союзнический характер межгосударственного диалога сохранится на годы вперед.
Мигель Диас-Канель Бермудес будет находиться с официальным визитом в Беларуси.
С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
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