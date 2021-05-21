Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: «Коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего Союза»

Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в числе участников встречи – почетный председатель Совета, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президенты стран-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы и Узбекистана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С этой пандемией и обострением социально-экономических вопросов из-за ее последствий столкнулся весь мир. Но мы в придачу к этой напасти оказались вовлечены в процессы политической турбулентности.

Вы видите то колоссальное давление, которому подвергается не только Беларусь. Также сейчас мы являемся свидетелями планомерного, продуманного, затяжного санкционного прессинга на наши государства и прежде всего на главное наше государство – Россию. С учетом того, как разворачиваются события, понятно, что в той или иной степени ситуация коснется каждого из нас. Здесь только вопрос времени. Под ударом могут оказаться торговые отношения, банковско-финансовая сфера, производственная кооперация и выстроенные логистические цепочки. Очевидно, что так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего Союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Поэтому нужно здраво оценивать негативное влияние подобного явления извне и уже сейчас продумать меры реагирования.

Всего главам государств предстоит рассмотреть 15 вопросов. Среди важнейших – доклад о выполнении поручений по общему подходу к ценообразованию на рынке газа и установлению тарифа на транспортировку энергоносителей в третьи страны.

Обсудят лидеры и совместную работу по выпуску лекарственных средств. Запланировано обсуждение результатов работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.