Александр Лукашенко рассчитывает нарастить сотрудничество с Китаем

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, преодолев некоторое отставание, возникшее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином, сообщает БЕЛТА.

Комментируя развитие торгово-экономического сотрудничества, Александр Лукашенко сказал: «Я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была пауза (вы знаете, она не с Беларусью связана). Мы это воспринимаем нормально».

Сейчас, по мнению Президента, необходимо сконцентрироваться на восстановлении взаимодействия.

«Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем», – подчеркнул глава государства.

Товарооборот Беларуси и Китая в 2019 году достиг 4,6 млрд долларов, увеличившись на 22% по сравнению с 2018-м. Экспорт отечественных товаров сложился на уровне 712,6 млн долларов и за год возрос на 32%. В Беларусь поступило китайских инвестиций почти на 170 млн долларов, из них более 141 млн долларов прямых.

Наиболее масштабным проектом сотрудничества является индустриальный парк «Великий камень». По данным на март этого года, здесь зарегистрировано 58 резидентов, сумма заявленных инвестиций – 1,2 млрд долларов.

С финансовыми институтами КНР заключено 35 кредитных соглашений на сумму около 8,4 млрд долларов, профинансированы 22 проекта на 4,1 млрд долларов.

Правительство Китая регулярно предоставляет правительству Беларуси безвозмездную техническую помощь. Портфель проектов включает строительство национального футбольного стадиона, бассейна международного стандарта, социального жилья, поддержку и развитие индустриального парка «Великий камень» и другие.