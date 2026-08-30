Новости по тегу #Виктория Ходосок

«С 1 сентября у нас уже будет 8 500 парковочных мест», – поделился в интервью директор ГУ «Парковки столицы».
На неделе главные новости приходили с юга страны. Глава государства побывал в Житковичах и Лясковичах.
Очереди у входа говорят о нем куда красноречивее любой рекламы.
Беларусь для Китая – это не только Шелковый путь, но и ворота на рынок ЕАЭС, высокотехнологичный хаб и надежный политический союзник.
Африканский континент сегодня – лакомый кусочек для всей мировой экономики. Но Гана выбрала именно Беларусь. На неделе в Минск прилетел с визитом Президент этой страны.
На неделе Минск принимал крупнейший агропромышленный форум.
Традицию, так полюбившуюся молодым белорусам, заложили при участии главы государства в 2018-м и с тех пор оказаться во Дворце Независимости среди приглашенных на бал – мечта и цель для юношей и девушек из разных регионов страны.
«Четкая поставлена задача главой государства – справедливая цена».
Он связан с личной семейной историей.
А также рассказал, в каких компетенциях этого российского региона заинтересована Беларусь.
Каждый год на фестиваль, где прошлое бережно переплетается с настоящим, где народные традиции звучат по-новому, а главное – где царит атмосфера единства и душевного тепла.
Радость большого народного праздника с тысячами гостей, как с единой сплоченной семьей, разделит Президент. Для главы государства фестиваль в Александрии – событие особое.
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