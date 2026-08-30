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Новости по тегу #Виктория Ходосок

Сколько парковок появится в Минске и как упростят оплату за стоянку? Рассказал Михаил Филиппов
30 августа 2026 17:08

Сколько парковок появится в Минске и как упростят оплату за стоянку? Рассказал Михаил Филиппов

«Зов Полесья», визит к фермеру и геополитика. Как встречали Лукашенко на юге Беларуси?
16 августа 2026 16:35

«Зов Полесья», визит к фермеру и геополитика. Как встречали Лукашенко на юге Беларуси?

Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей
14 июня 2026 16:50

Белорусское мороженое в магазине Шанхая стало самым популярным товаром у покупателей

Беларусь-Китай! Как сыграла ставка на Восток и почему Синеокая для КНР – это не только Шелковый путь
14 июня 2026 16:45

Беларусь-Китай! Как сыграла ставка на Восток и почему Синеокая для КНР – это не только Шелковый путь

Гана – это новые возможности! Объясняем, в чем интерес Беларуси в африканской стране
14 июня 2026 16:42

Гана – это новые возможности! Объясняем, в чем интерес Беларуси в африканской стране

От гигантских тракторов до «вирусных» конфет: чем удивляла выставка «Белагро-2026»
07 июня 2026 16:42

От гигантских тракторов до «вирусных» конфет: чем удивляла выставка «Белагро-2026»

Новогодний бал во Дворце Независимости! Как проходит подготовка к торжеству – заглянули в закулисье
24 декабря 2025 14:10

Новогодний бал во Дворце Независимости! Как проходит подготовка к торжеству – заглянули в закулисье

Лукашенко заслушал доклад Кочановой, основная тема – мониторинг в торговле
22 октября 2025 14:11

Лукашенко заслушал доклад Кочановой, основная тема – мониторинг в торговле

Губернатор Тюменской области рассказал, почему этот визит в Беларусь для него особенно символичен
28 июля 2025 17:46

Губернатор Тюменской области рассказал, почему этот визит в Беларусь для него особенно символичен

«Мы кое-чему научились» – Лукашенко предложил тюменской делегации новые направления сотрудничества
28 июля 2025 17:20

«Мы кое-чему научились» – Лукашенко предложил тюменской делегации новые направления сотрудничества

Лукашенко на Купалье! Народные гулянья на малой родине Президента – как это было
06 июля 2025 17:43

Лукашенко на Купалье! Народные гулянья на малой родине Президента – как это было

С первого фестиваля число гостей в Александрии выросло в 26 раз – посмотрели, как готовят праздник
05 июля 2025 16:32

С первого фестиваля число гостей в Александрии выросло в 26 раз – посмотрели, как готовят праздник