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Касым-Жомарт Токаев: по итогам 2020-го мировые цены на продовольствие оказались самыми высокими за последние три года

21 мая 2021 17:17
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло в онлайн-формате. В диалоге приняли участие главы государств экономической «пятерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Касым-Жомарт Токаев: по итогам 2020-го мировые цены на продовольствие оказались самыми высокими за последние три года-1

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:
По итогам 2020 года мировые цены на продовольственные товары оказались самыми высокими за последние три года. Ожидается, что спрос на продовольствие к 2030 году возрастет на более чем 35 %. Это тревожные тенденции. Каждая из наших стран обладает потенциалом для наращивания объемов производства продовольственных товаров. Вместе с тем ограничительные меры по защите внутреннего рынка могут привести к сдерживанию развития агропромышленного комплекса и дефициту продовольствия. Считаю, что подобного рода ограничения не должны распространяться на страны нашего союза.

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# ЕАЭС # Экономика # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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