Касым-Жомарт Токаев: по итогам 2020-го мировые цены на продовольствие оказались самыми высокими за последние три года

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

По итогам 2020 года мировые цены на продовольственные товары оказались самыми высокими за последние три года. Ожидается, что спрос на продовольствие к 2030 году возрастет на более чем 35 %. Это тревожные тенденции. Каждая из наших стран обладает потенциалом для наращивания объемов производства продовольственных товаров. Вместе с тем ограничительные меры по защите внутреннего рынка могут привести к сдерживанию развития агропромышленного комплекса и дефициту продовольствия. Считаю, что подобного рода ограничения не должны распространяться на страны нашего союза.

Читайте также:

Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: у нас есть всё, чтобы противостоять современным вызовам

Александр Лукашенко: всё говорим, что продовольствие, опасные тенденции, а сами телепаемся с этим несчастным документом

Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: «Коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего Союза»