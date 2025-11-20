Сотрудники БелТПП и Минского моторного завода посетили Дворец Независимости

А теперь о празднике, для которого не нужна особая дата в календаре. Именно таким событием для белорусов становится посещение Дворца Независимости. Он вновь принимает гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше сотни сотрудников Белорусской торгово-промышленной палаты и Минского моторного завода посетили главный архитектурный комплекс страны. Увидеть своими глазами уникальный объект мечтают тысячи белорусов. Сегодня у части из них появилась возможность оказаться в месте, где пишется суверенная история государства. Это руководители отделов, переводчики, экономисты, лучшие работники и молодежь.

Игорь Косовский, директор Оршанского филиала Белорусской торгово-промышленной палаты:

Это не только здание, в которое мечтает попасть каждый белорус, но я считаю, что это еще инструмент внешней и внутренней политики нашего государства. Я как оршанец чувствую особую ответственность – быть достойным своего земляка и сделать все возможное для развития нашей страны. Гости с интересом изучали интерьер Дворца Независимости. Особое восхищение вызвали парадные залы, где происходят важнейшие государственные встречи и церемонии. Здесь элементы постмодернизма гармонично переплетаются с национальными мотивами, а все детали интерьера выполнены вручную белорусскими мастерами. Зимний сад, музей президентских подарков, зеленый зал – неподдельный интерес вызывает каждое помещение.

Надежда Павленок, инженер по инструменту Минского моторного завода:

Когда я сюда ехала, я всем родственникам, маме, подруге сообщила. Они живут в России. Я россиянка сама. Говорю: вы представляете, я еду туда, где вершатся дела Беларуси и мира. И я там буду тоже, я побываю в истории.