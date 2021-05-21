Александр Лукашенко: мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда

Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, корреспондент: Жить в условиях пандемии уже второй год – люди явно устали от такого формата. Каждый день одна страна то открывается, то здесь же закрывается, масочный режим отменяется, затем ужесточается. Стабильности явно никакой. Глава государства сказал и об этом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, пришло время нашим правительствам согласовать конкретные алгоритмы совместных действий по возобновлению свободного передвижения граждан на пространстве союза. Безусловно, принимая меры для ограничения новых вспышек коронавируса и других заболеваний. Посмотрите на Евросоюз, посмотрите, как он делает. Давайте и мы будем более интенсивно, следуя примеру Евросоюза, действовать. Так вот, почему мы сейчас не действуем как Евросоюз? Как бы там ни было, Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда. Смею напомнить вам, что уже в течение почти двух лет, сколько существует эта пандемия, небольшая Беларусь никогда не закрывала для вас своих границ – и для ваших граждан, и для субъектов хозяйствования. Давайте здесь более активно действовать.

С посылом, что надо открываться, согласен и Владимир Путин.