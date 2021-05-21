Президент Кубы: я осуждаю непрекращающиеся кампании Запада по дискредитации Беларуси

Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И 2020 год, и нынешний для стран-участниц непростой: государства столкнулись с серьезными проблемами социально-политического характера. Поствыборная ситуация в Беларуси, санкционный прессинг России, а также армяно-азербайджанский конфликт, протесты оппозиции в Ереване, массовые беспорядки после выборов в Бишкеке. Это если сказать в общем. Тем не менее свою работоспособность в таких непростых условиях страны сохранили. И это один из главных козырей ЕАЭС.
Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, президент Кубы:
Хочу выразить здесь наше самое решительное осуждение в связи с необоснованными односторонними санкциями, примененными США к Российской Федерации. Равным образом я осуждаю и порицаю непрекращающиеся кампании Запада по дискредитации Республики Беларусь в попытке дестабилизировать эту братскую страну и попытку покушения на ее Президента Александра Григорьевича Лукашенко.
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