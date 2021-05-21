Александр Лукашенко: всё говорим, что продовольствие, опасные тенденции, а сами телепаемся с этим несчастным документом

Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пандемии торговый оборот во всем мире заметно сократился. На ЕАЭС тенденция сказалась меньше. В 2020 году товарооборот внутри интеграции составил 55 миллиардов долларов. А вот свежие цифры 2021 года: торговля увеличилась на 17 %. Нам надо избавляться от всех ограничений – такова политика союза.

Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: «Коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего Союза»