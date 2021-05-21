Александр Лукашенко: всё говорим, что продовольствие, опасные тенденции, а сами телепаемся с этим несчастным документом
Новости Беларуси. Так называемый коллективный Запад не заинтересован в укреплении Евразийского экономического союза и усилении нового конкурента на мировом рынке. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на саммите ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за пандемии торговый оборот во всем мире заметно сократился. На ЕАЭС тенденция сказалась меньше. В 2020 году товарооборот внутри интеграции составил 55 миллиардов долларов. А вот свежие цифры 2021 года: торговля увеличилась на 17 %. Нам надо избавляться от всех ограничений – такова политика союза.
Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: «Коллективный Запад не заинтересован в укреплении нашего Союза»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Еще в самом начале пандемии Продовольственная и сельхозорганизация ООН (ФАО) прогнозировала дефицит продуктов питания, даже голод в отдельных регионах планеты. Эти прогнозы уже сбываются. Из разных источников мы слышим, что сегодня уже голодают и недополучают продовольствие в нужном объеме около полумиллиарда человек на нашей планете. В рамках союза мы должны принять все меры для обеспечения собственной продовольственной безопасности.
Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС: у нас есть всё, чтобы противостоять современным вызовам
В связи с этим я призываю нашу комиссию в ближайшее время завершить работу над внесением изменений в технический регламент «О безопасности пищевой продукции». Необходимо снять спорные моменты и разночтения. Слушайте, все говорим о том, что продовольствие, продовольствие, надо обеспечить людей и очень опасные тенденции в этом плане. А сами телепаемся с этим несчастным документом уже больше года.