«Вы не переживайте за Беларусь. Мы пока здесь держимся». Итоги встречи Президента с Володиным и Бабушкиным

Новости Беларуси. Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом 2 декабря заявил Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственной думы. Несмотря на личную историю отношений, это первая официальная встреча Президента и Вячеслава Володина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости обсудили, как на законодательном уровне соблюдаются договоренности между странами. Кроме встречи у Президента, Вячеслав Володин принял участие в заседании сессии Парламентского собрания Союзного государства. Председатель российской Госдумы – не единственный гость Дворца Независимости сегодня. Глава нашего государства также провел переговоры с губернатором Астраханской области. Об итогах встречи – в материале Виктории Ходосок.

Это первая официальная встреча Александра Лукашенко и председателя Госдумы России Вячеслава Володина. Этот факт глава государства отметит в самом начале разговора. И подчеркнет: единомышленники знакомы давно, а при таких обстоятельствах дела обсуждают впервые. В этом рукопожатии вся суть белорусско-российских отношений. Они становятся крепче – это раз. А во-вторых, в любой момент каждая из сторон готова протянуть руку помощи друг другу. Лукашенко: мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, которая существовала издревле и существует сегодня. Читайте здесь.

Об интересе Беларуси к России и наоборот – почему и для чего – долго объяснять не надо. Россия для нас – один из важных торговых партнеров. И это взаимно. Более детально говорят цифры. В 2021 году товарооборот планируют приблизить к 38 миллиардам долларов. И надо сказать, все к этому идет. На Россию приходится почти 50 % всей внешней торговли Беларуси. ​Председатель Госдумы на встрече с Лукашенко: «Мы единомышленники, поэтому движемся в одном направлении». Подробнее – тут.

Россия – лидер по объему инвестиций в белорусскую экономику. И все это в том числе благодаря и договоренностям на высшем уровне. Лидеры двух стран часто встречаются. В последнее время особенно. Не так давно решились на глобальное – утверждение 28 союзных программ. Правда, шли к этому результату довольно долго. В обстоятельства вмешивались самые разные факторы. Не исключение и политика. Где-то не понимали позицию нашей страны. В общем, несмотря на все перипетии, от стратегии на союз с Россией не отказывались.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты, то, что происходит сейчас, и определим по крайней мере наше будущее на предстоящий год. Думаю, что и другие главы государств постсоветского пространства к нам присоединятся. Так что вы не переживайте за Беларусь. Мы пока здесь держимся. У нас есть хороший пример. Как сейчас в России говорят, держатся они там как Брестская крепость. Хороший пример. Мы уже не будем Брестской крепостью, осаждать нас никто не будет. Но если люди не понимают нас, мы попробуем им объяснить, что мы и делаем вместе с россиянами.

Союзное строительство – не абстрактный геополитический проект, а реальный инструмент защиты интересов народов Союзного государства. Об этом скажет сегодня Владимир Андрейченко, но на заседании Парламентского собрания Союзного государства. В сессии принял участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов в Государственную думу. Ключевыми темами встречи стали экономическая интеграция, нацбезопасность государств и усиление позиций на международных площадках. Акцент на законодательном обеспечении решений президентов Беларуси и России по реализации тех самых 28 союзных программ. Работы предстоит много: парламентариям необходимо рассмотреть около 400 законопроектов Союзного государства. Это позволит оперативно наладить взаимовыгодные отношения между странами в соответствующих отраслях экономики. ​Андрейченко на сессии парламента Союзного государства: разговора о единой валюте мы не вели. Читайте здесь.

Однако успехи и перспективы союзного строительства радуют далеко не всех. Формирование многополярного мира вызывает жесткое неприятие у коллективного Запада. Экономические санкции против Беларуси, стягивание вооруженных сил к нашим границам, обвинение третьих стран в миграционном кризисе – тому подтверждение. Председатель Госдумы России подчеркнул: Беларусь сегодня оказалась заложником политики США. Вячеслав Володин о кризисе на границе: «Если помогали раньше Испании, Италии, почему не помогаете Беларуси?» Подробнее – тут.

Однозначно важные шаги в Союзном государстве сделаны. Полноценно оценить принятые решения получится, понятно, не сразу: впереди большая работа. Но очевидно: экономическое сотрудничество между странами откроет новые возможности для бизнеса, внесет разумные коррективы в систему налогообложения, торговую сферу. Леонид Калашников о Союзном государстве: «Вопросы, к которым раньше подходили бюрократически, должны уйти в прошлое». Читайте здесь. Между Беларусью и Россией не просто крепкая дружба, а братские отношения. С Вячеславом Володиным сегодня встретилась и Наталья Кочанова. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что белорусско-российские отношения сегодня развиваются абсолютно по всем направлениям. И важной составляющей является парламентское взаимодействие на всех уровнях.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

В основе сотрудничества Беларуси и России прежде всего региональное партнерство. Контакты с российскими регионами для нашей страны – одна из ключевых составляющих торгово-экономических связей. Именно такой формат работы позволяет точечно работать с партнерами. Ведь Россия – огромная страна. А у Беларуси огромный список предложений.

Александр Лукашенко:

Игорь Юрьевич, привет. Не я виноват в этом, не я. Встреча с главой Астраханского региона должна была начаться с обсуждения двустороннего сотрудничества, но Александр Лукашенко предпочел все же, полушутя, объяснить, почему гостю пришлось ждать Президента. Пусть и привыкли российские политики к вынужденным задержкам, все же для гостей Дворца Независимости подобные факты – редкость.

Астраханская область России хоть и далеко от Беларуси, но расстояние нас никогда не пугает. Особенно когда речь идет о возможных проектах, доходах и инвестициях. За годы сотрудничества с этим российским регионом уже проторены дорожки и в машиностроении, и в деревообработке, и в строительстве. Нужно лишь прибавить темп, тенденция нынешнего года вселяет оптимизм – плюс почти 30 % к показателям за аналогичный период прошлого. Потому глава государства не стал рекламировать потенциал белорусских предприятий, а напомнил о главном, касающемся всех регионов России, какими бы все же далекими (географически) они ни были.

Александр Лукашенко:

Все, что скажете и на что мы способны, готовы помогать, делать. Надеюсь, что и с вашей стороны будет такое же отношение к нам. Читайте здесь. Злопыхатели, конечно, такую риторику тут же свяжут с сильнейшим давлением, которое оказывают на Беларусь в эти дни, но едва ли знакомые с историей люди, да и те, кто от нее далеки, но живут в наших странах, согласятся с абсурдными теориями. Идти по жизни плечом к плечу решили не вчера. ​Лукашенко об отношениях с Россией: говорят, что мы активизировались, Запад нас к этому сподвиг. Ничего подобного. Подробнее – тут.