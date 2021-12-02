Лукашенко: мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, которая существовала издревле и существует сегодня

Новости Беларуси. Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом 2 декабря заявил Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственной думы. Несмотря на личную историю отношений, это первая официальная встреча Президента и Вячеслава Володина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости обсудили, как на законодательном уровне соблюдаются договоренности между странам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши отношения – Беларуси и России – наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно. И мы, пристально всегда присматриваясь, как меньший с большим, к отношениям, к взаимоотношениям, не чувствуем каких-то там подспудных течений. Мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, которая существовала издревле и существует сегодня на нашем общем Отечестве. Если мы этого не сделаем, мы эту цивилизацию погубим. Пускай сегодня воют, кричат на Западе, что мы ставим перед собой такие цели, но это так. Не может быть без России, Беларуси, жаль, что нет Украины пока. Суть нашей цивилизации – что мы никого не угнетали, не угнетаем и не собираемся угнетать, в отличие от них. Ну, меньше о них, потому что мы слишком, наверное, много внимания им уделяем. Хотя ведут они себя отвратительно и пакостно. Мы это видим и по Беларуси.