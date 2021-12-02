Андрейченко на сессии парламента Союзного государства: разговора о единой валюте мы не вели

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Было принято решение президентами наших стран разработать основные направления по реализации положений договора о создании Союзного государства. Эти основные положения разработаны, мы их сегодня рассмотрели на заседании парламентского собрания. Если кратко говорить, то основу этого документа составляют равные права для субъектов хозяйствования и прозрачность передвижения товаров. Здесь отсутствует какая бы то ни было политика. Может быть, эта политика – дело благородное, но преждевременное. Поэтому какого-то разговора о союзном парламенте, о единой валюте мы не вели. Его нет и в документах, которые приняли. Поэтому работать будем под разными флагами, но на основе равных прав и равных обязанностей.