Андрейченко на сессии парламента Союзного государства: разговора о единой валюте мы не вели
Новости Беларуси. Союзное строительство не абстрактный геополитический проект, а реальный инструмент защиты интересов народов Союзного государства. Такое видение интеграции 2 декабря высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Парламентского собрания Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сессии принимает участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов в Государственную думу.
Ключевыми темами встречи стали экономическая интеграция, национальная безопасность государств и усиление позиций на международных площадках. Акцент на законодательном обеспечении решений президентов Беларуси и России по реализации 28 союзных программ. Работы предстоит много. Парламентариям необходимо рассмотреть около 400 законопроектов Союзного государства. Это позволит оперативно наладить взаимовыгодные отношения между странами в соответствующих отраслях экономики.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Было принято решение президентами наших стран разработать основные направления по реализации положений договора о создании Союзного государства. Эти основные положения разработаны, мы их сегодня рассмотрели на заседании парламентского собрания. Если кратко говорить, то основу этого документа составляют равные права для субъектов хозяйствования и прозрачность передвижения товаров. Здесь отсутствует какая бы то ни было политика. Может быть, эта политика – дело благородное, но преждевременное. Поэтому какого-то разговора о союзном парламенте, о единой валюте мы не вели. Его нет и в документах, которые приняли. Поэтому работать будем под разными флагами, но на основе равных прав и равных обязанностей.
Интеграция Беларуси и России в первую очередь нацелена на повышение благосостояния людей. Экономическое сотрудничество между странами откроет новые возможности для бизнеса, внесет разумные коррективы в систему налогообложения, торговую сферу. Очередная встреча парламентского собрания запланирована в этом же месяце. Очный формат второй части 61-й сессии будет посвящен рассмотрению проекта бюджета Союзного государства.
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