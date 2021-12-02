Мартынов о реакции НАТО на интервью Лукашенко: после его заявления Столтенберг совершенно по-другому начал говорить

И по продолжительности, и по содержанию его уж точно не назовешь рядовым. За два с половиной часа обсудили не только белорусско-российскую и внутреннюю повестку, но и громкие международные дела.

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если бы не отреагировали таким жестким образом, то, я думаю, ситуация пошла бы еще дальше развиваться несколько жестче. Буквально до этого заявления Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, делал такие резкие выпады и заявления, что мы будем вести жесткую позицию, жестко будем реагировать, делать. Вчера после заявления позавчерашнего Столтенберг совершенно по-другому начал говорить и совершенно другие начал делать заявления. Уже отступная риторика в его речи, что мы тут и не собираемся ничего делать, мы только так. То есть начинается все совершенно по-другому откручиваться.

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