Леонид Калашников о Союзном государстве: «Вопросы, к которым раньше подходили бюрократически, должны уйти в прошлое»

Новости Беларуси. Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом 2 декабря заявил Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственной думы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Калашников, депутат Государственной думы России:

Пришла пора, когда и в информационном пространстве, и в реальной политике мы должны показать это сближение. И сегодняшний наш состав Парламентского собрания тоже должен это показать, потому что, прямо скажем, многие вопросы, к которым раньше подходили бюрократически, должны уйти в прошлое. И дело не только в 28 программах, должны быть обновлены инфраструктурные институты, которые были для этого созданы.

Читайте также:

Председатель Госдумы на встрече с Лукашенко: «Мы единомышленники, поэтому движемся в одном направлении»

Андрейченко на сессии парламента Союзного государства: разговора о единой валюте мы не вели

Вячеслав Володин о кризисе на границе: «Если помогали раньше Испании, Италии, почему не помогаете Беларуси?»