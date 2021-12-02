Леонид Калашников о Союзном государстве: «Вопросы, к которым раньше подходили бюрократически, должны уйти в прошлое»

Новости Беларуси. Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом 2 декабря заявил Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственной думы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом 2 декабря заявил Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственной думы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важные шаги в Союзном государстве сделаны. Полноценно оценить принятые решения получится, понятно, не сразу, впереди большая работа. Но, очевидно, экономическое сотрудничество между странами откроет новые возможности для бизнеса, внесет разумные коррективы в систему налогообложения, торговую сферу.
Леонид Калашников, депутат Государственной думы России:
Пришла пора, когда и в информационном пространстве, и в реальной политике мы должны показать это сближение. И сегодняшний наш состав Парламентского собрания тоже должен это показать, потому что, прямо скажем, многие вопросы, к которым раньше подходили бюрократически, должны уйти в прошлое. И дело не только в 28 программах, должны быть обновлены инфраструктурные институты, которые были для этого созданы.
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