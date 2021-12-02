​Астраханская область предложила Беларуси использовать порт Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию

Новости Беларуси. Глава нашего государства провел переговоры с губернатором Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия вместе реализовали десятки проектов в Астраханской области. Губернатор напомнит: ее называют «всероссийским огородом», но удерживать лидирующую позицию по сбору тех же овощей помогает белорусская техника. В российском регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий. В планах на будущий год – открыть торгово-сервисный центр МТЗ и, как позже расскажет журналистам Игорь Бабушкин, открыть транспортно-логистическое направление. Белорусам предложили воспользоваться коридором Север – Юг.