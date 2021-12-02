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​Астраханская область предложила Беларуси использовать порт Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию

02 декабря 2021 18:07
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Новости Беларуси. Глава нашего государства провел переговоры с губернатором Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

​Астраханская область предложила Беларуси использовать порт Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию-1

Беларусь и Россия вместе реализовали десятки проектов в Астраханской области. Губернатор напомнит: ее называют «всероссийским огородом», но удерживать лидирующую позицию по сбору тех же овощей помогает белорусская техника. В российском регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий. В планах на будущий год – открыть торгово-сервисный центр МТЗ и, как позже расскажет журналистам Игорь Бабушкин, открыть транспортно-логистическое направление. Белорусам предложили воспользоваться коридором Север – Юг.  

​Астраханская область предложила Беларуси использовать порт Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию-4

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России:
Сегодня в нашем порту Оля обустраивается контейнерный терминал с достижением предельной мощности к 2031 году – 8 миллионов тонн в год перевалки контейнеров. Мы полагаем, что это хорошее предложение для экспорта белорусской продукции в Юго-Восточную Азию, поскольку оно значительно ускоряет путь транзита по этому международному транспортному коридору.  

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# Беларусь-Россия # общество # Игорь Бабушкин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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