«Мы все будем сражаться до последнего». Что Лукашенко хотел сказать в интервью Киселёву? Мнение эксперта

Новости Беларуси. Интервью белорусского Президента международному информационному агентству «Россия сегодня» вызвало широкий резонанс в обществе и экспертной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.