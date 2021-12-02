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«Мы все будем сражаться до последнего». Что Лукашенко хотел сказать в интервью Киселёву? Мнение эксперта

02 декабря 2021 18:30
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Новости Беларуси. Интервью белорусского Президента международному информационному агентству «Россия сегодня» вызвало широкий резонанс в обществе и экспертной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы все будем сражаться до последнего». Что Лукашенко хотел сказать в интервью Киселёву? Мнение эксперта-1

И по продолжительности, и по содержанию его уж точно не назовешь рядовым. За два с половиной часа обсудили не только белорусско-российскую и внутреннюю повестку, но и громкие международные дела.  

«Мы все будем сражаться до последнего». Что Лукашенко хотел сказать в интервью Киселёву? Мнение эксперта-4

Владимир Киреев, политолог (Россия):  
Александр Григорьевич рисует красные линии для потенциального агрессора, который в минуте от того, чтобы начать войну. В данной ситуации необходимо дать понять, что мы все будем сражаться до последнего, что никаких компромиссных ситуаций не будет.  

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# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Владимир Киреев # Дмитрий Киселев # Фотофакт

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