«Мы все будем сражаться до последнего». Что Лукашенко хотел сказать в интервью Киселёву? Мнение эксперта

Новости Беларуси. Интервью белорусского Президента международному информационному агентству «Россия сегодня» вызвало широкий резонанс в обществе и экспертной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Интервью белорусского Президента международному информационному агентству «Россия сегодня» вызвало широкий резонанс в обществе и экспертной среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И по продолжительности, и по содержанию его уж точно не назовешь рядовым. За два с половиной часа обсудили не только белорусско-российскую и внутреннюю повестку, но и громкие международные дела.
Владимир Киреев, политолог (Россия):
Александр Григорьевич рисует красные линии для потенциального агрессора, который в минуте от того, чтобы начать войну. В данной ситуации необходимо дать понять, что мы все будем сражаться до последнего, что никаких компромиссных ситуаций не будет.
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