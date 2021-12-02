Вячеслав Володин о кризисе на границе: «Если помогали раньше Испании, Италии, почему не помогаете Беларуси?»

Новости Беларуси. Союзное строительство не абстрактный геополитический проект, а реальный инструмент защиты интересов народов Союзного государства. Такое видение интеграции 2 декабря высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Парламентского собрания Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В сессии принимает участие новый состав российской депутации, сформированной после выборов в Государственную думу.

Успехи и перспективы союзного строительства радуют далеко не всех. Формирование многополярного мира вызывает жесткое неприятие у коллективного Запада. Экономические санкции против Беларуси, стягивание вооруженных сил к нашим границам, обвинение третьих стран в миграционном кризисе тому подтверждение. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин подчеркнул, Беларусь сегодня оказалась заложником политики США.

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России:

Позиция и Российской Федерации, и сегодня уже нашего совместного парламента, Парламентского собрания, однозначная. Не должно быть двойных стандартов, не должно быть вмешательства в дела суверенных государств. И конечно, должны быть одинаковые подходы. И не надо обвинять власти Беларуси, потому что они сегодня оказались заложниками политики Соединенных Штатов Америки и того же Евросоюза, который безмолвствовал, когда творилось зло и беспредел. В той же Ливии, Ираке. Они должны были думать о том, что беженцы хлынут к ним. А потом, если помогали раньше Испании, Италии, почему не помогаете Беларуси? Это все попытка оказать давление, это опять-таки попытка навязать свою волю, властвовать. Это попытка свои стандарты реализовать.