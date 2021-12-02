Головченко о плане по сотрудничеству с Астраханской областью: он является не декларативным, не формальным

Новости Беларуси. 2 декабря глава нашего государства провел переговоры с губернатором Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более предметно о дальнейшей работе говорил Игорь Бабушкин с премьером Романом Головченко. Товарооборот Беларуси с Астраханской областью за 2021 год уже составил более 23 миллионов долларов. Это явно не предел. Стороны подписали план мероприятий по сотрудничеству на ближайшие несколько лет.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
План является не декларативным, не формальным. Он насыщен конкретными планами, конкретными программами в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах. И, в принципе, станет дорожной картой для того, чтобы соответствующие ведомства работали по наполнению его уже конкретными проектами и программами.
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