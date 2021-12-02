Головченко о плане по сотрудничеству с Астраханской областью: он является не декларативным, не формальным

Новости Беларуси. 2 декабря глава нашего государства провел переговоры с губернатором Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более предметно о дальнейшей работе говорил Игорь Бабушкин с премьером Романом Головченко. Товарооборот Беларуси с Астраханской областью за 2021 год уже составил более 23 миллионов долларов. Это явно не предел. Стороны подписали план мероприятий по сотрудничеству на ближайшие несколько лет.