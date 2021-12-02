Як абвяшчэнне беларускай дзяржаўнасці стала асновай пабудовы нацыянальнай дзяржавы? Меркаванне Ігара Марзалюка

Новости Беларуси. Далее в нашем эфире – авторский взгляд парламентария Игоря Марзалюка.
Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Далее в нашем эфире – авторский взгляд парламентария Игоря Марзалюка.
Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Першы Усебеларускі з’езд – знамянальная падзея ў гісторыі дзяржаўнага будаўніцтва Беларусі. Гэта першая ў найноўшай гісторыі спроба беларусаў арганізаваць сваю ўладу на ўласнай этнічнай тэрыторыі. Многія дзяржаўна-прававыя пытанні, якія ўздымаліся на з’ездзе, значна апярэджвалі свой час.
Асноўнымі ініцыятарамі і арганізатарамі з’езда сталі два палітычныя цэнтры – Вялікая Беларуская рада (з падпарадкаванай ёй Цэнтральнай Беларускай вайсковай радай) у Мінску і Беларускі абласны камітэт у Петраградзе. Яны па-рознаму вызначалі дзяржаўна-палітычную будучыню Беларусі.
Вялікая Беларуская рада (старшыня В. Адамовіч) гуртавала вакол сябе носьбітаў нацыянальнай ідэі, галоўным чынам прыхільнікаў Беларускай сацыялістычнай грамады. Яны выступалі за выбранне краёвага цэнтра ўлады, бясплатную перадачу зямлі працоўнаму народу, стварэнне нацыянальнага войска; развіццё беларускай культуры; адстойванне інтарэсаў Беларусі на міжнародным мірным кангрэсе.
Падрабязнасці глядзіце ў відэаматэрыяле.