Прямой эфир

Як абвяшчэнне беларускай дзяржаўнасці стала асновай пабудовы нацыянальнай дзяржавы? Меркаванне Ігара Марзалюка

02 декабря 2021 18:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Далее в нашем эфире – авторский взгляд парламентария Игоря Марзалюка.

Рубрика «В обстановке мира» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Як абвяшчэнне беларускай дзяржаўнасці стала асновай пабудовы нацыянальнай дзяржавы? Меркаванне Ігара Марзалюка-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:
Першы Усебеларускі з’езд – знамянальная падзея ў гісторыі дзяржаўнага будаўніцтва Беларусі. Гэта першая ў найноўшай гісторыі спроба беларусаў арганізаваць сваю ўладу на ўласнай этнічнай тэрыторыі. Многія дзяржаўна-прававыя пытанні, якія ўздымаліся на з’ездзе, значна апярэджвалі свой час.  

Асноўнымі ініцыятарамі і арганізатарамі з’езда сталі два палітычныя цэнтры – Вялікая Беларуская рада (з падпарадкаванай ёй Цэнтральнай Беларускай вайсковай радай) у Мінску і Беларускі абласны камітэт у Петраградзе. Яны па-рознаму вызначалі дзяржаўна-палітычную будучыню Беларусі.  

Вялікая Беларуская рада (старшыня В. Адамовіч) гуртавала вакол сябе носьбітаў нацыянальнай ідэі, галоўным чынам прыхільнікаў Беларускай сацыялістычнай грамады. Яны выступалі за выбранне краёвага цэнтра ўлады, бясплатную перадачу зямлі працоўнаму народу, стварэнне нацыянальнага войска; развіццё беларускай культуры; адстойванне інтарэсаў Беларусі на міжнародным мірным кангрэсе.  

Як абвяшчэнне беларускай дзяржаўнасці стала асновай пабудовы нацыянальнай дзяржавы? Меркаванне Ігара Марзалюка-4

Падрабязнасці глядзіце ў відэаматэрыяле.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вячеслав Адамович # Евсей Кончар # Симон Александрович Рак-Михайловский # Александр Червяков # Дмитрий Жилунович # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы все будем сражаться до последнего». Что Лукашенко хотел сказать в интервью Киселёву? Мнение эксперта
02 декабря 2021 18:30

«Мы все будем сражаться до последнего». Что Лукашенко хотел сказать в интервью Киселёву? Мнение эксперта

Там нет работы, у меня там родители, и они реально голодают. О чём ещё говорили пассажиры рейса в Ирак
02 декабря 2021 18:27

Там нет работы, у меня там родители, и они реально голодают. О чём ещё говорили пассажиры рейса в Ирак

Головченко о плане по сотрудничеству с Астраханской областью: он является не декларативным, не формальным
02 декабря 2021 18:14

Головченко о плане по сотрудничеству с Астраханской областью: он является не декларативным, не формальным