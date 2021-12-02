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Президент – губернатору Астраханской области: «Последнее зерно отдадим суперэлитное, чтобы у вас было хорошо»

02 декабря 2021 10:56
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что несмотря на географическую удаленность, Беларусь готова развивать отношения со всеми регионами России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Астраханская область – один из наиболее перспективных торговых партнеров. За 9 месяцев взаимный товарооборот прирос на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. И это далеко не предел.  

Президент – губернатору Астраханской области: «Последнее зерно отдадим суперэлитное, чтобы у вас было хорошо»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Для Беларуси важных, второстепенных, близких или далеких губерний России нет. Я еще раз хочу подчеркнуть, если рядом Смоленщина, Брянщина или Псковщина – это не значит, что они нам важнее, главнее, а Астраханская область второстепенная. Наоборот, чем дальше, наверное, тем важнее. Важнее, чтобы мы были вместе, мы были рядом и чтобы мы могли сотрудничать друг с другом. Любая область для нас – россиянин, русский человек – это наши люди. Мы никогда не делились. Можем мы помочь где-то чем-то в сельском хозяйстве – пожалуйста. Последнее зерно отдадим суперэлитное, чтобы у вас было хорошо. Можете вы нам бахчевыми культурами помочь, посоветовать или подсказать в чем-то – будем вам очень благодарны. Тем более, что мы сейчас этим занимаемся. Мы понимаем, что сегодня продовольствие в цене во всем мире. А продовольствие – это тракторы, это автомобили, это сельскохозяйственная техника. Какое может быть без этого продовольствие? Не может быть. Поэтому целый шлейф. Если мы чем-то можем вам быть полезными, давайте, будем делать.  

Президент – губернатору Астраханской области: «Последнее зерно отдадим суперэлитное, чтобы у вас было хорошо»-4

Беларусь и Астраханская область сотрудничают по многим направлениям. Наиболее значимые сферы – промышленность и строительство. В российском регионе действует дилерская сеть белорусских машиностроительных предприятий. В планах на 2022 год открыть торгово-сервисный центр МТЗ.  

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Игорь Бабушкин # Фотофакт

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