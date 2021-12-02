​Лукашенко об отношениях с Россией: говорят, что мы активизировались, Запад нас к этому сподвиг. Ничего подобного

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время говорят: вот, тут, вы знаете, как-то они активизировались. Запад нас к этому сподвиг. Ничего подобного. Мы начали выстраивать наши отношения еще в 1990-е годы, когда подписали соглашение о союзничестве Беларуси и России. И даже еще раньше – когда на референдуме в Беларуси был поставлен вопрос, мною инициирован о Союзе Беларуси и России. Потому что тогда было очень плохо и очень тяжело после тех немногих лет – по-моему 3 или 4 года – националистов у власти в Беларуси, которые всех россиян посадили на чемоданы: это не ваша земля. Ну, как в Украине, образец. И мне пришлось проводить политику белорусско-российских отношений, начиная с референдума. И люди в подавляющем своем большинстве – за 80 % – поддержали наш союз – Беларуси и России. И вот так мы потихоньку развивались, насколько это возможно, преодолевая всякие препятствия. Ну а то, что вредный Запад нам помогает, ну так не помогайте.