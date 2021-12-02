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Андрей Савиных: «Союзное государство – это уникальный опыт, который позволяет нам существенно ускорить очень многие процессы»

02 декабря 2021 18:01
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Новости Беларуси. Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом 2 декабря заявил Александр Лукашенко во время встречи с председателем Государственной думы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Савиных: «Союзное государство – это уникальный опыт, который позволяет нам существенно ускорить очень многие процессы»-1

Важные шаги в Союзном государстве сделаны. Полноценно оценить принятые решения получится, понятно, не сразу, впереди большая работа. Но, очевидно, экономическое сотрудничество между странами откроет новые возможности для бизнеса, внесет разумные коррективы в систему налогообложения, торговую сферу.  

Андрей Савиных: «Союзное государство – это уникальный опыт, который позволяет нам существенно ускорить очень многие процессы»-4

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Сейчас мы находимся в таком периоде исторического развития, когда все страны объединяются в союзы суверенных государств, чтобы более эффективно и результативно отстаивать и свои внешнеполитические задачи, и решать проблемы, связанные с развитием. Вне всякого сомнения, Союзное государство – это уникальный опыт, который позволяет нам существенно ускорить очень многие процессы. И все они работают и на повышение стабильности, и на рост благосостояния и уровня жизни в наших странах.  

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# Союзное государство # Александр Лукашенко # Вячеслав Володин # Андрей Савиных # Фотофакт

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