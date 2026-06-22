Это подчеркнул председатель Палаты представителей Национального собрания нашей страны, выступая на пленарном заседании второго международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее».
Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возрасте лидера РФ Владимира Путина.
Ассамблеей принято совместное заявление «Об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира».
Он напомнил, что ранее прогнозировался крах экономики России, но в итоге ситуация сложилась иначе.
Мероприятие объединило около сотни участников из Беларуси и России: молодых историков, депутатов, преподавателей и студентов.
Проходит пленарное заседание международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Участники говорят о сохранении исторической памяти.
Володин: покушение Вашингтона на Владимира Путина могло бы привести к ядерной войне.
Он увеличен более чем на 15 % – до 7,3 миллиарда российских рублей.
В работе саммита участвуют специалисты из 36 стран, 22 – делегации на самом высоком уровне.
Ранее за отмену этих ограничений высказались депутаты ЕП, что, по мнению Володина, предполагает усиление военной помощи Киеву и сбор средств для ВСУ.
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