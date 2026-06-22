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Новости по тегу #Вячеслав Володин

Пленарное заседание международного форума «Великое наследие – общее будущее» стартовало в Бресте
22 июня 2026 10:54

Пленарное заседание международного форума «Великое наследие – общее будущее» стартовало в Бресте

Володин заявил, что поведение Зеленского указывает на психическое расстройство
15 февраля 2026 14:19

Володин заявил, что поведение Зеленского указывает на психическое расстройство

Программа по сближению и гармонизации нацзаконодательства выполнена на 100% – как прошло заседание ПА ОДКБ
08 декабря 2025 17:34

Программа по сближению и гармонизации нацзаконодательства выполнена на 100% – как прошло заседание ПА ОДКБ

Володин: санкции против РФ ударили бумерангом по Европе
16 сентября 2025 13:10

Володин: санкции против РФ ударили бумерангом по Европе

В Могилёве завершился молодёжный форум Союзного государства
08 сентября 2025 06:11

В Могилёве завершился молодёжный форум Союзного государства

Защищая правду о войне, мы защищаем право наших детей жить в мире и согласии – Сергеенко
29 апреля 2025 10:50

Защищая правду о войне, мы защищаем право наших детей жить в мире и согласии – Сергеенко

Володин: Покушение США на Путина – путь к ядерной войне
29 января 2025 10:50

Володин: Покушение США на Путина – путь к ядерной войне

Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2025 год
12 декабря 2024 13:44

Парламентское собрание приняло бюджет Союзного государства на 2025 год

Володин: план Вашингтона и Брюсселя по изолированию РФ провалился
24 октября 2024 11:20

Володин: план Вашингтона и Брюсселя по изолированию РФ провалился

Володин считает, что действия ЕП ведут к мировой ядерной войне
20 сентября 2024 09:40

Володин считает, что действия ЕП ведут к мировой ядерной войне

Игорь Сергеенко провёл встречу с председателем Госдумы России
02 июля 2024 18:31

Игорь Сергеенко провёл встречу с председателем Госдумы России

Володин: отношения между Беларусью и Россией – это пример сотрудничества во всех сферах
02 июля 2024 18:07

Володин: отношения между Беларусью и Россией – это пример сотрудничества во всех сферах