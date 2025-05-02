Новости по тегу #Игорь Бабушкин

Беларусь готова нарастить поставки наших товаров в Астраханскую область, а этот российский регион в свою очередь намерен увеличить объемы перевалки белорусских грузов через свои порты на акватории Каспия, а это широкий выход к государствам Средней и Юго-Западной Азии.
Портовая инфраструктура региона способна обрабатывать 16 миллионов тонн.
Александр Лукашенко 2 мая провел встречу с губернатором этого российского региона Игорем Бабушкиным.
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