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Новости по тегу #Игорь Бабушкин

Как прошла встреча Лукашенко с губернатором Астраханской области? Узнали о новых перспективах сотрудничества
02 мая 2025 18:08

Как прошла встреча Лукашенко с губернатором Астраханской области? Узнали о новых перспективах сотрудничества

Губернатор Астраханской области подтвердил готовность нарастить объёмы перевалки белорусских грузов
02 мая 2025 12:54

Губернатор Астраханской области подтвердил готовность нарастить объёмы перевалки белорусских грузов

Лукашенко: всё, что Беларусь может произвести для Астраханской области, мы это сделаем
02 мая 2025 10:42

Лукашенко: всё, что Беларусь может произвести для Астраханской области, мы это сделаем

Роман Головченко и Игорь Бабушкин обсудили сотрудничество Беларуси и Астраханской области
31 января 2024 16:52

Роман Головченко и Игорь Бабушкин обсудили сотрудничество Беларуси и Астраханской области

Головченко провёл встречу с губернатором Астраханской области
17 февраля 2023 15:57

Головченко провёл встречу с губернатором Астраханской области

Головченко встретился с губернатором Астраханской области. Говорили в том числе об экспорте белорусских грузов
26 октября 2022 17:32

Головченко встретился с губернатором Астраханской области. Говорили в том числе об экспорте белорусских грузов

«Мы видим одинаковыми глазами этот мир». Почему Лукашенко назвал Путина родным братом?
03 декабря 2021 08:01

«Мы видим одинаковыми глазами этот мир». Почему Лукашенко назвал Путина родным братом?

«Вы не переживайте за Беларусь. Мы пока здесь держимся». Итоги встречи Президента с Володиным и Бабушкиным
02 декабря 2021 19:22

«Вы не переживайте за Беларусь. Мы пока здесь держимся». Итоги встречи Президента с Володиным и Бабушкиным

Головченко о плане по сотрудничеству с Астраханской областью: он является не декларативным, не формальным
02 декабря 2021 18:14

Головченко о плане по сотрудничеству с Астраханской областью: он является не декларативным, не формальным

​Астраханская область предложила Беларуси использовать порт Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию
02 декабря 2021 18:07

​Астраханская область предложила Беларуси использовать порт Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию

Президент – губернатору Астраханской области: «Последнее зерно отдадим суперэлитное, чтобы у вас было хорошо»
02 декабря 2021 10:56

Президент – губернатору Астраханской области: «Последнее зерно отдадим суперэлитное, чтобы у вас было хорошо»

Во Дворце Независимости – делегации из России. Прибыли председатель Госдумы и губернатор Астраханской области
02 декабря 2021 08:31

Во Дворце Независимости – делегации из России. Прибыли председатель Госдумы и губернатор Астраханской области